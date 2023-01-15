獨／88會所案警專警大刑事局拔官26人　「關鍵推手」神秘女傳是她

▲刑事局副局長黃建榮日前否認去過88會所，結果遭警政署調查報告打臉。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

針對電視名嘴吳子嘉日前公開宣稱，手頭上還有更多警官赴88會所接受招待宴飲的相關畫面，警政署15日晚間對此發表聲明，會交由署公關室聯繫聲稱有額外官警涉案影像的媒體人吳子嘉，看吳是否願意提供相關影像給警政署進行後續調查。

警政署強調，包含目前所有涉足88會館所有官警，只要有監視器畫面均以查辦懲處完成，前警大校長陳檡文經內政部政風處調查後，行政院勒令其提前退休，其餘涉足該招待所的中高階警官，包含現任刑事局副局長黃建榮，警專校長鍾國文、士林警分局長吳慶鴻、高雄市刑大隊長洪松田等等26人遭拔官記過。警政署強調一切秉公處理，絕無偵對性選擇性辦案。

▲璩美鳳居然是提供88會所證據給警政署督察室的關鍵人物 。（圖／資料照）

據了解，警政署在包含政風室主任黃錦秋，警大校長陳檡文涉足88會所接受業者招待後，曾派人接洽該會所及位於會所所在地的大樓管委會進行接洽，但都遭住戶、管委會拒絕。

但知情人士透露，資深媒體人璩美鳳在看到新聞後，主動聯繫警政署表示，她手頭上有投訴人轉交的約數十筆包含上述警官及其他政商高層進出88會所的監視器畫面，據信，璩美鳳手上的畫面均全部交給警政署督察室查辦，但警政署督察室對此不予回應，僅強調「督察室的調查結果，以13日當天發布為主，案件仍在持調查中。」

警政署強調，吳子嘉或外界指控其它中高階警官涉足88會所的證據尚未浮出檯面，證據到哪裡就辦到哪裡，提供官警涉足畫面或具體檢舉涉案官警進出該會所時序，只要是具體明確的內容警政署督察室都會徹查到底，「官警涉88會館案的調查仍在進行，只要有證據一定辦到底。」

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