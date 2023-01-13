快訊／警政署公布高階警官涉足「88會所」懲處　北市分局長遭記過調地

▲警政署針對警員涉足88會所、銀樓招待所，祭出相關處分，北市士林分局長遭調職。（圖／翻攝畫面）

記者邱中岳／台北報導

前任警大校長陳檡文遭媒體披露，進出地下匯兌業者所設立之招待所，後續由政風室查處相關涉足人士，警政署透過監視器過濾，從2018年3月至10月間，進出相關會館飲宴，且2度餐費均由會館人員支付，祭出相關懲處。

在2018年3月12日，經辨識監錄影像，與會者有8名警察（7名現職，1名退休），包含時任刑事局大隊長吳慶鴻（現任北市警局士林分局長）、現任保三總隊大隊長、現任花蓮縣大隊長、現任刑事局隊長、現任刑事局隊長、退休警務正、現任桃園市督察以及退休員警陳○順等人。

警政署調查後表示，時任大隊長吳慶鴻（邀請員警至私人招待所接受不當飲宴，影響警譽，情節嚴重，核予記過一次，並調整職務。其餘員警受邀參與不當飲宴，影響警譽，情節輕微，各核予申誡一次，並加強考核。

警政署亦調查，在2018年10月23日當日係破案慶功餐會，也在「88會所」舉辦，經辨識監錄影像，與會者有有8名警察，包含時任警政署主任秘書鍾國文（現任警專校長）夫婦、現任高雄市大隊長、現任新北市分局長、現任刑事局督察、現任基隆市副局長、現任臺北市隊長以及現任高雄市分局長夫婦等人。

警政署也處分相關與會人員，包括現任高雄市大隊長邀請員警接受不當飲宴，影響警譽，情節嚴重，核予記過一次，並調整職務。

另，時任警政署主任秘書鍾國文（現任警專校長）疏未查證，而受邀參與不當飲宴，影響警譽，核予申誡二次，另警專係培育基層警察之搖籃，鍾員身為校長應作為楷模，如今形象已嚴重受損，不適任校長，予以調整職務。

(四) 其餘員警受邀參與不當飲宴，影響警譽，情節輕微，各核予申誡一次，並加強考核。

另媒體報導2020年警政署前政風室主任黃○秋、檢察官王○芝及員警曾至88會館及某銀樓招待所唱歌，經查係2020年1月17日有7名警察涉足88會館、7月10日有10名警察涉足該銀樓地下室招待所，上開2次聚會費用均係招待所支付，已違反公務員廉政倫理規範及本署端正警察風紀實施規定，屬不當飲宴。相關人員疏失及懲處如下：

時任保一總隊副總隊長黃建榮（現任刑事局副局長），黃員位居高階警官，卻事前未查證招待所之背景，而參與不當飲宴，顯有疏失，且經媒體負面報導，影響警譽，情節嚴重，核予記過一次，並調整職務。

警政署政風室擔任警政署政風室主要幹部，職司維護警察廉潔之責，卻與小組成員參加不當飲宴，影響警譽，核予申誡二次，並加強考核。另外與會9人，各核予申誡一次，並加強考核。

上開員警至88會館及銀樓招待所不當飲宴，事證明確，先予行政懲處。至渠等當時是否知道該會館及該銀樓招待所之經營者從事地下匯兌、背後是否存在對價關係等不法行為，警政署政風室將報請檢察機關指揮，持續追查，勿枉勿縱。