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黃偉哲與監護兒少歲末圍爐　發放新年紅包勉勵兒少持續努力

▲台南市社會局辦理台南市監護兒少遊園體驗活動暨歲末圍爐，市長黃偉哲在社會局盧禹璁局長陪同下與50名監護兒少一同體驗DIY做鴨蛋、品嘗鴨莊特色佳餚，並發放紅包及月津港燈籠與兒少同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局辦理台南市監護兒少遊園體驗活動暨歲末圍爐，市長黃偉哲在社會局盧禹璁局長陪同下與50名監護兒少一同體驗DIY做鴨蛋、品嘗鴨莊特色佳餚，並發放紅包及月津港燈籠與兒少同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節即將到來，台南市社會局14日於台南鴨莊休閒農場，辦理台南市監護兒少遊園體驗活動暨歲末圍爐，市長黃偉哲在社會局盧禹璁局長陪同下與50名監護兒少一同體驗DIY做鴨蛋、品嘗鴨莊特色佳餚，並發放紅包及月津港燈籠與兒少同歡。

▲台南市社會局辦理台南市監護兒少遊園體驗活動暨歲末圍爐，市長黃偉哲在社會局盧禹璁局長陪同下與50名監護兒少一同體驗DIY做鴨蛋、品嘗鴨莊特色佳餚，並發放紅包及月津港燈籠與兒少同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，農曆春節是華人文化的重要節日，為關懷監護兒少，社會局每年定期在三大節日結合民間資源辦理活動，帶給兒少年節的祝褔，歲末之際黃市長也特別感謝市府社工及機構工作人員的努力與用心，提供兒少良好的照顧，讓孩子平安穩定的成長。

▲台南市社會局辦理台南市監護兒少遊園體驗活動暨歲末圍爐，市長黃偉哲在社會局盧禹璁局長陪同下與50名監護兒少一同體驗DIY做鴨蛋、品嘗鴨莊特色佳餚，並發放紅包及月津港燈籠與兒少同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場兒少們心情都非常雀躍，紛紛使出拿手絕活，13歲的小智與12歲的阿宏表演雙人魔術；就讀國高中的5人「舞仁」小組表演青春活力街舞，與市長分享這一年學習成果；18歲的小玲則自彈自唱「小手拉大手」歌曲，感謝許多單位的照顧，幫助大家成長並找到新的人生方向，黃市長感動之餘，也勉勵孩子們好好珍惜當下，立定自己的志向持續努力，打造更光明的未來。

▲台南市社會局辦理台南市監護兒少遊園體驗活動暨歲末圍爐，市長黃偉哲在社會局盧禹璁局長陪同下與50名監護兒少一同體驗DIY做鴨蛋、品嘗鴨莊特色佳餚，並發放紅包及月津港燈籠與兒少同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局特別感謝此次活動睦生國際有限公司響應台南照顧弱勢優先理念，特別捐贈百份春節禮盒，用實際行動為兒少們帶來新年祝褔。社會局指出目前南市府監護的兒少共計105名，兒少在成長過程中，若因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定的生活環境，會由專業社工人員陪伴度過危機，並視需求安排到兒少機構、寄養家庭等替代性照顧處所；若經過替代性照顧後仍無法返家的兒少，則由社會局向法院聲請由市府監護，並持續安排出養或是規劃長期照顧計畫，以確保兒少得到妥適的照顧。

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