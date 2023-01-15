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日本海岸罕見出現3.2公尺「大王烏賊」！3童好奇瘋狂搖晃屍體

▲▼日海岸罕見出現3.2公尺「大王烏賊」！3童好奇瘋狂搖晃屍體。（圖／推特／@santec_k）

▲死亡的大王烏賊身體有明顯損傷。（圖／推特／@santec_k）

記者王佩翊／編譯

日本鳥取縣岩美町的海邊15日出現1隻身長超過3公尺的大王烏賊，而這隻巨大的大王烏賊飄上岸時已經死亡，從現場影片更可以看到許多孩童不斷觸摸且搖晃烏賊身體。專家指出，大王烏賊主要棲息於太平洋水深200公尺至1000公尺的海域，因此出現在鳥取縣海岸可以說是極為罕見。

根據《日本放送協會》報導，鳥取縣岩美町民眾15日上午在海邊發現這隻長度3公尺20公分的大王烏賊，因此隨即通報專家前往調查，不過大王烏賊被發現時已經死亡。

一名住在海邊的40多歲男性表示，「我一打開家裡窗戶就發現有一群人圍在那裡，仔細一看才看到一隻巨大的烏賊，嚇了好大一跳。」

大王烏賊是世界上最大的無脊椎動物，主要棲息在太平洋與大西洋深海，全長最長可以長到12至13公尺，而身體長度最長則是4公尺。不過這隻漂上岸的烏賊的觸手明顯已經斷裂，因此全長僅3公尺20公分。

專家指出，這隻大王烏賊應該是不慎進入日本海沿岸，又因水溫過低且海浪波濤洶湧，導致牠逐漸虛弱死亡，最終被沖上鳥取縣的海岸。

從《日本放送協會》所拍攝的畫面可以看到，有許多當地孩童看到烏賊的屍體，非但沒有感到害怕，甚至興奮地不斷觸摸搖晃烏賊。

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