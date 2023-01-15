日本第8波疫情恐怖數字曝！新冠死者90%↑超過70歲　單日破500死

▲日本此波疫情絕大多數死者都是70歲以上老人。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

日本正值第8波疫情，累計新冠病歿人數8日突破6萬大關，其中有1萬名死者更是在近1個月內死亡。而14日的單日新增死亡人數則是超過500例，創下歷史新高。根據統計，這波疫情中有超過90%的死者都是70歲以上的高齡長者，且多是因為染疫導致體力下降或是原有的慢性病惡化，進而死亡。對此，醫師也呼籲長照中心等機構應加強防疫措施。

根據《讀賣新聞》報導，東京醫療保健大學教授菅原惠理沙（音譯，菅原えりさ）指出，在第8波疫情中，最應該重視的就是高齡長者養護機構的防疫措施。自2022年11月以後，在長照中心發生的群聚感染案件就已經超過6000起，占整體群聚感染的6成。

事實上，高齡長者養護機構的防疫對策本就不容易，幾乎所有入住長者本就身體虛弱，難以察覺身體的變化。儘管新冠變異株Omicron在2022年開始取代Delta，成為主流毒株，並使得重症率下降，但是因為傳播力高，導致目前第8波疫情的確診數仍持續維持在高峰。

根據統計，第8波疫情發展至今已在日本造成破萬人病歿，而在這波疫情中感染新冠肺炎而死亡的患者有超過9成都是70歲以上的長者。醫師指出，有很大一部份死者原本就身體虛弱，並因為染疫導致原有疾病惡化。

儘管根據傳染病法，新冠肺炎屬於第2類傳染病，因此有權要求染疫患者入院接受治療，但因為醫療量能不足、病床不夠接納病患，導致許多染疫患者找不到醫院可接收，或是只能留在自家療養。而這樣的情況也讓本來就屬於高風險族群的高齡長者病情更不穩定，或是因而惡化、死亡。