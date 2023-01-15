　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

28歲俏護士色誘歐吉桑　賣慘哭窮願肉償！榨乾71人退休金海撈7千萬

▲▼日本俏護士西村恵梨奈（左）假意接近年長男子後，騙取他們的退休金。（組圖／翻攝自推特、CFP）

▲日本俏護士西村恵梨奈（左）假意接近年長男子後，騙取他們的退休金。（組圖／翻攝自推特、CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

日本近年掀起「爸爸活」新流行，不少年輕女子為了賺外快，選擇與經濟能力較好的年長男子約會，甚至發生性行為，以得到金錢、奢侈品等經濟援助。日本警方最近就因一名28歲女護士涉嫌與同黨在交友網站上騙取71名60歲以上男子的退休金，而將她與同黨雙雙逮捕，經調查涉案金額高達3.2億日圓。

綜合日媒報導，28歲俏護士西村恵梨奈夥同51歲投資家吉田清一，於2020年7月至2021年9月期間，在交友網站接近多名年長男性，並詐取他們的金錢。大阪府警方透露，西村恵梨奈在交友網站發布「喜歡60歲以上的年上男」、「想和年長男子共度餘生」等消息，吸引多名60至70歲男子上鉤後與對方展開「戀情」。

西村恵梨奈與「男友」約會幾次後，就會向這些歐吉桑撒嬌，謊稱自己沒錢還大學貸學金和卡費，或是曬出她的護士執照，假借沒錢更新執照就不能復職的名義，向「大叔男友」們索要金錢，並暗示他們，自己願意和對方發生性行為來「肉償」。

報導稱，西村恵梨奈短短1年內，就從上鉤的71名年長男性騙到了3.2億日圓（約新台幣7600萬元），其中年紀最大的受害者為79歲，有人還為了見西村，特意從關東千里迢迢前往大阪見面；甚至還有人被騙了5700萬日圓（約新台幣1350萬元），幾乎所有的退休金都沒了。

據悉，這些大叔在西村恵梨奈的甜言蜜語下，自以為只要搭救了年輕美女，替她還清債務，就能和西村恵梨奈結婚，不料這名女子其實只把他們當成搖錢樹，當他們的退休金被「榨乾」後，西村恵梨奈就會迅速將他們拋棄。

警方逮捕2人後，西村恵梨奈當場承認了所有指控，但她聲稱自己其實是被吉田清一利用，因為這些錢全都進了吉田清一的口袋，而吉田清一則一直保持沉默。報導稱，本已因詐騙罪進入審判程序的2人，1月6日再度被大阪警方逮捕，並對2人追加指控起訴。

ET快訊
讚數決定安太座「紅包金額」！　作家曬匯款紀錄投降了
陳建州球場驚喜巧遇美眉！　她15年後變啦啦隊副隊長
學測自爆作弊「坐等上台大」　他答案被抄光！超狂身分逆轉結局
28歲俏護士色誘榨乾71人！　海撈7千萬
福原愛現身超市叫賣！暴瘦近況曝　江宏傑一聽到她就顫抖
媽喊「臭藥丸吃20年很有效」　他一看傻了：活到現在是奇蹟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

28歲男喊頭痛、流鼻涕「竟是敗血症」　36hrs後多重器官衰竭亡

護理妹「遭寄生蟲入侵」臥床插鼻胃管　7年後才驗出！恐終生治不好

28歲俏護士色誘歐吉桑　賣慘哭窮願肉償！榨乾71人退休金海撈7千萬

她幫遛狗竟遭「8頭獵犬圍攻」！四肢被瘋狂啃咬　淒厲尖叫慘死

英國創先例提供烏克蘭坦克　首相府：這只是開始

女回娘家「沾滿鮮血」　真相竟是殺夫！割下陰莖、刀插眼球

巨型鐵條「刺穿擋風玻璃」插進副駕！　女駕駛公開17秒驚悚影片

男被控搶劫坐牢！17年後案情逆轉　找到真兇「跟他長一模一樣」

日本第8波疫情恐怖數字曝！新冠死者90%↑超過70歲　單日破500死

美警使用電擊槍「活活電死老師」　死者生前吶喊求饒畫面曝光

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

許維恩懷孕了！公開寶寶心跳聲　感動：我們的禮物..意外曝光性別

吳宗憲談小甜甜事件「男人別動手」　指宋逸民「扯太多」：漏洞就出來嘛

狄鶯放閃孫鵬「我愛他全部」　當面讚老公「零缺點」...小S請他先出去XD

爸幫女兒綁馬尾謎之邏輯　峰迴路轉➜綁了一個寂寞

騎士等紅燈遭小黃追撞！ 拿粉筆記錄+報警超專業

28歲男喊頭痛、流鼻涕「竟是敗血症」　36hrs後多重器官衰竭亡

護理妹「遭寄生蟲入侵」臥床插鼻胃管　7年後才驗出！恐終生治不好

28歲俏護士色誘歐吉桑　賣慘哭窮願肉償！榨乾71人退休金海撈7千萬

她幫遛狗竟遭「8頭獵犬圍攻」！四肢被瘋狂啃咬　淒厲尖叫慘死

英國創先例提供烏克蘭坦克　首相府：這只是開始

女回娘家「沾滿鮮血」　真相竟是殺夫！割下陰莖、刀插眼球

巨型鐵條「刺穿擋風玻璃」插進副駕！　女駕駛公開17秒驚悚影片

男被控搶劫坐牢！17年後案情逆轉　找到真兇「跟他長一模一樣」

日本第8波疫情恐怖數字曝！新冠死者90%↑超過70歲　單日破500死

美警使用電擊槍「活活電死老師」　死者生前吶喊求饒畫面曝光

中國分化臺灣、製造對立　曹興誠：團結「內除台奸、外拒中共」

《英雄聯盟》LPL正式開打！電狼下路登場46分鐘激戰、YSKM招牌鬥士拿下MVP

快訊／神隊友來了！黃子鵬為海神開球期待「貿哥」對決魔獸

樂天女孩香香盒有驚喜　粉絲俱樂部會員卡16日開賣

陸車廠創辦人拍片舉報縣委書記！逼迫「業績灌水210億」美化政績

拒絕吉利汽車變老大！Aston Martin老闆偕財團投18.6億保住經營權

蘇花公路今17時搶通「最新進度」曝！防護復建工程4月完工

溪北六興宮捐救命利器　媽祖加持「自動心肺復甦機」提升救護效率

獨／卸任民進黨主席！陳其邁曝「代理」心情　6字洩下一步動向

HUSH一次網羅3大咖助陣！　超夢幻「神級名單」曝光

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

國際熱門新聞

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

他一注獨得「408億」！人生翻轉

俏護士色誘歐吉桑　榨乾71人退休金海撈7千萬

婦投訴公寓嚴重漏水　半年後淹死家中

美國警察「活活電死老師」　影片曝光

他保險套灌932顆鑽石　塞肛門走私

鹽系帥哥「出社會3年」顏值徹底崩壞！

是否提供台灣旅客免簽　泰國考量中

7旬嬤死家中2年多　驚見「床上白骨」蓋棉被

《冰雪》艾莎真的Let It Go　特技失手墜5m重摔影片曝

住旅館偷拍A片慘了　女優扭腰床照流出

日相岸田警告：東亞可能成為下個烏克蘭

白宮法律顧問：在拜登自宅發現更多機密文件

更多熱門

相關新聞

日第8波疫情恐怖數字曝！90%↑病歿者超過70歲

日第8波疫情恐怖數字曝！90%↑病歿者超過70歲

日本正值第8波疫情，累計新冠病歿人數8日突破6萬大關，其中有1萬名死者更是在近1個月內死亡。而14日的單日新增死亡人數則是超過500例，創下歷史新高。根據統計，這波疫情中有超過90%的死者都是70歲以上的高齡長者，且多是因為染疫導致體力下降或是原有的慢性病惡化，進而死亡。對此，醫師也呼籲長照中心等機構應加強防疫措施。

鹽系帥哥「出社會3年」顏值徹底崩壞！

鹽系帥哥「出社會3年」顏值徹底崩壞！

日相岸田警告：東亞可能成為下個烏克蘭

日相岸田警告：東亞可能成為下個烏克蘭

日本死亡數再創新高「單日503人病歿」

日本死亡數再創新高「單日503人病歿」

日本最新「草莓蛋糕拉麵」網崩潰

日本最新「草莓蛋糕拉麵」網崩潰

關鍵字：

日本日韓要聞爸爸活西村恵梨奈吉田清一退休金

讀者迴響

熱門新聞

謝和弦突開砲「她賣弄淫蕩跟唱片高層上床」！

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

2024不選總統了！　羅智強今宣布參選立委3目標

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

田慎節喊設立性專區：沒什麼一炮不能解決

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

快看LINE！隨機送「40枚幸運發財金」

愛到一半「經血被撞出」！他聞腥味秒軟　慾女羞喊再一次

抖音240萬追蹤！　「吃土少女」9秒淫片瘋傳

更多

最夯影音

更多
男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...
極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面