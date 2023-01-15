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快訊／蘇花公路搶通了！大清水隧道開放通行　「管制時段」出爐

▲蘇花公路搶通開放通行。（圖／公總）

▲蘇花公路搶通開放通行。（圖／公總）

記者李宜秦／台北報導

蘇花公路歷經4天日夜搶修，終於在今日17時搶通，交通部公路總局表示，大清水隧道已經開放管制通行。據規劃，今日17到19時開放通行，1月16日到18日配合現場持續坡面防護作業，每日放行上午5~8時、中午11~13時、傍晚5時到晚間7時等3個時段，夜間不開放。

1月11日23時55分台9線蘇花公路159k+300處(大清水隧道南口)發生無預警大規模落石崩坍，造成明隧道損害交通受阻，壓損混凝土明隧道長約17公尺、鋼構明隧道約8公尺，總計清運1,200立方公尺土石方及進行不穩定岩盤區刷坡並進行簡易防護，災害路段已於今(15)日17時完成搶通。

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▲蘇花公路搶通開放通行。（圖／公總）

▲蘇花公路今日17時~19時開放通行。（圖／公總）

公路總局表示，今日17時~19時開放通行後，考量夜間無法有效監看上邊坡，實施夜間封閉道路(北端管制點為台9線154K+787仁水隧道北口，南端管制點為台9線166K+700崇德管制站)。

後續16日~18日配合現場持續邊坡防護作業，每日放行上午5~8時、中午11~13時、傍晚17~19時3個時段，夜間封閉管制道路，請用路人配合管制，提前規劃行程。春節期間1月19日至1月31日考量返鄉需求不進行管制。

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