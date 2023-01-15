蘇花公路今17時搶通「最新進度」曝！防護復建工程4月完工

▲蘇花公路預計今日下午搶通。（圖／公路總局）

記者李宜秦／台北報導

本(1)月11日23時55分台9線蘇花公路159k+300處(大清水隧道南口)發生無預警大規模落石崩坍，造成明隧道損害交通受阻，交通部公路總局表示，此災害路段將可在今日17時搶通，後續鋼構防護復建工程預定4月底完成。

公路總局表示，相關團隊在災後立即成立應變小組因應，並研商搶修對策，搶修至今日凌晨5時完成清除1200立方土石，現正辦理坡面刷坡、簡易防護及最後路面整理。

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為了因應此次天然災害對東部地區交通疏運的需求，臺鐵局自1月12日至15日中午總計加開宜蘭-花蓮區間快車36列次，三天內宜花區段疏運旅客數達約18萬人。另啓動「蔬果北運」機制，以(火車)馱運蔬果卡車方式，協助東部地區果菜漁產北運，相關運能均充足。

交通部也即時啟動海運疏運應變機制，緊急協調調度4艘船舶協助運送人員、車輛，國軍也配合調派軍艦待命支援，1月13日至15日總計疏運839人次、載運車輛441輛。

行政院長蘇貞昌指示，蘇花公路位處崇山峻嶺地形嚴峻的條件之間，開闢及維護這條公路是非常艱鉅的任務，行政院已經核定蘇花安計畫，後續請加速推動，提升蘇花路廊行的安全。