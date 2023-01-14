蘇花公路明下午5時搶通！每天管制3時段通行　夜間封路不開放

▲蘇花公路歷經3天日夜搶修，預計明天下午搶通。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

蘇花公路歷經3天日夜搶修，預計明天(15日)下午5時搶通，公路總局第四區養護工程處表示，考量夜間無法有效監看上邊坡，將實施夜間道路封閉，每天採3階段放行，夜間不開放，春節疏運期間不管制交通。

蘇花公路大清水路段1月11日午夜發生上邊坡坍塌，交通雙線中段，壓損混凝土明隧道長約17公尺、鋼構明隧道約8公尺，坍方量估計約1200立方公尺，經災損評估採日夜搶修須4個工作天至1月15日下午5時完成搶通。

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公路總局第四區養護工程處表示，1月12日起迄今歷經3天日夜搶災，二側機具已挺進中間巨石區域並完成二顆巨石裂解，已清除約土方約950立方公尺，另外也完成明隧道上方方堆積之土石約180立方公尺，今日持續清理其餘土石方，及開始進行不穩定岩盤區刷坡，後續清除殘留土石，並進行簡易防護及最後清除，預計明天下午5時時搶通，將採三時段管制通行。

根據規劃，明天下午5時到晚間7時開放通行後，考量夜間無法有效監看上邊坡，將實施夜間封閉道路。後續1月16日到18日配合現場持續坡面防護作業，每日放行上午5~8時、中午11~13時、傍晚5時到晚間7時等3個時段，夜間不開放，公路總局表示，呼籲用路人配合管制通行，提前規劃行程。春節期間1月19日至1月31不管制交通。