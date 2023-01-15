淡水老街人潮爆棚！2寶媽弄丟3歲童急哭…員警牽著他出現了

▲ 男童走失，淡水警方幫忙協尋他媽媽。（圖／記者戴上容翻攝）

戴上容／新北報導

新北市一名媽媽日前帶著3歲男童到淡水遊玩，在滾滾的觀光人潮沖散走失，男童只會簡單詞彙，連自己的姓名都說不清楚，巡邏員警遇到走失男童，男童緊張到不能言語，淡水警方苦找不到男童媽媽，於是土法煉鋼，牽著他在熱鬧的淡水老街上尋找親人，幸運地在半途遇到他的媽媽，平安讓母子團聚，虛驚一場。

本月11日下午4時許，淡水老街平日仍人潮爆棚，淡水警分局中山路派出所警員吳侑展獲報，路上有名3歲的男童走失，吳員見到男孩蹲下身說道：「小弟弟，你的媽媽還是爸爸呢？」男童眼巴巴地望著員警不說話，一旁的攤商見狀遞上點心，試圖安撫他的情緒，男童不哭也不鬧，卻也無法明確敘述自己或家人姓名及地址。

隨著天色漸暗氣溫驟降，現場遲遲未見男童親人尋找，員警心想不如主動沿街查找，向街上攤商或遊客詢問，也許能夠遇到男童的親人，果不其然，在老街的盡頭發現著急尋找男童的母親，母親見到孩子平安回到身邊，頻頻感謝員警的熱心協助。

男童母親表示，傍晚牽著男童及推著另一名還在嬰兒車的孩子出門散步，怎知道街道上遊客出乎意料的多，一個不留神，男童被人潮沖散，不見蹤影，她慌張地在捷運站、淡水河岸邊找尋，正要撥打電話報警求助時，看見員警牽著男童出現在眼前，這才放下心中的大石頭，並感謝熱心民眾和員警協助。

淡水警分局呼籲，春節連假期間，淡水老街觀光人潮更是擁擠，幼童活動力充沛，家長需在旁看顧避免走失或發生危險，平時可教育孩童牢記家長電話及住家地址，若發現兒童不慎走失，可以立即撥打110請求警方協助。