大寮槍擊兇手墓園自戕　2死1傷主因曝...警：他情緒控制差

▲犯下大寮槍擊的司姓槍手最後自戕身亡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區保福路一處鐵皮工廠昨（29日）下午發生槍擊案，造成1死1重傷，警方調查確認槍手是綽號「黑仔」的司姓男子（34歲），警方經過漏夜的追緝，今（30）日下午在大寮內坑公墓發現「黑仔」，已經沒有呼吸心跳，初步研判開槍自戕。專案小組成員認為，司男專程從中部南下與人合作製毒工廠，竟然只因口角衝突就開槍殺了同夥，逃逸後又開槍自戕，認為他應該是情緒控制差，才會有一連串失控的舉動。

▲警方在大寮內坑公墓發現司姓槍手自戕身亡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，開槍的「黑仔」與葉姓傷者、黃姓死者、另外一名男子共同參與製毒，過程中「黑仔」疑似嫌黃、葉兩人口氣不好，雙方發生口角，「黑仔」憤而拔槍對兩人射擊，開槍後「黑仔」徒步逃逸。

麥姓房東（35歲，有毒品前科）向警方供稱，遭到槍擊的葉姓、黃姓受害人，以及另外一名李姓男子及槍手都有參與製毒，一夥6人大約在2個禮拜前到保福路這間鐵皮工廠開始進行製毒。

▲警方在案發現場起獲毒品成品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據指出，重傷的葉姓男子（50歲）有毒品、妨害自由前科，子彈從他的頭部穿出，幸好經過搶救保住一命，他向警方供稱，開槍的是綽號「黑仔」的司姓男子，當時「黑仔」嫌他和黃男口氣不好，雙方大吵，沒想到他竟從後方拔槍對他們射擊。

▲高雄大寮一處鐵皮工廠29日發生槍擊案。（圖／記者陳宏瑞攝）

「黑仔」今天下午1時許被發現陳屍在大寮墓園，疑似開槍自戕，警方趕抵現場進行勘驗採證，據了解，警方專案小組漏夜調帶，從他犯案後右轉逃逸之後，所有路線都被掌握，直至到了大寮內坑墓園消失身影，警方前往查看，就發現他已經自己轟爆腦門，就是因為有充分的監視影帶畫面，所以警方才確定他是涉案嫌犯。

專案小組成員透露，他們在追查司男的過程中，初步了解開槍原因就是單純製毒過程起了口角，而他專程南下高雄開製毒工廠，僅因口角殺了同夥，犯案後又馬上自戕，實在沒道理，因此研判他情緒控制很差，才會有一連串失控的舉動。