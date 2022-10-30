屏東吊橋走一半被2陌生男要過路費　茂林區長和警方都說話了

▲遊客至屏東尾寮山的「布魯布沙吊橋」遭陌生男擋路收費。（圖／翻攝自爆料公社臉書，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名遊客日前到屏東尾寮山和高雄茂林風景區間的「布魯布沙吊橋」遊玩，走到吊橋中間時，突然被陌生男子攔阻稱走橋要收15元，他不願給錢敗興而歸。對此，茂林區長宋能正表示，布魯布魯沙橋是農民及遊客自由進出的地方，目前並未對外收費，而轄區警方茂林分駐所也說，目前沒接獲相關報案，但會加強周邊巡邏，以防止類似案件發生。

這名遊客的友人昨（29）日在臉書社團「爆料公社」幫忙分享傻眼過程，遊客表示他當天爬完屏東尾寮山後，看到附近有座「布魯布沙吊橋」就順路去看看，走到橋中時，1名胖胖的中年男子擋住去路稱「你不知道走這條吊橋是要收錢的喔？」還指著旁邊一名先生說他已經繳了15元，強迫他也得給錢。

但遊客沒有因此上當，如果真的要錢早在入口處就收了，連告示牌也沒有，網路上也沒有要收費的資訊，所以遊客當下就回「那我不走了」，2名男子只好摸頭離開。

事後遊客報警，警方說打1999市府專線比較清楚，之後改打1999又要他打到交通部觀光局，最後就這樣作罷，提醒網友們「89不離十遇到訛詐外地人的，大家自己去各地觀光景點要注意！」

布魯布沙吊橋位於茂林國家風景區入口處，橫跨濁口溪，於2012年時重建竣工，橋柱上畫有魯凱族藝術圖騰，過橋後為尾寮山登山口，是許多登山遊客必訪之地。

對此，茂林區長宋能正表示，茂林區公所沒有在任何地段有收費的動作，何況布魯布魯沙橋是農民及遊客自由進出的地方。茂林分駐所也說，目前沒接獲相關遊客報案，但會加強周邊巡邏，以防止類似案件發生，而私自收費的行為可能觸犯詐欺罪，民眾千萬不要以身試法。