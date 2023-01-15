尼泊爾客機失事！機場「2周前才剛啟用」　中國貸款援建

▲尼泊爾博卡拉國際機場今年元旦才正式啟用。（圖／翻攝pokharaairport.com）



記者吳美依／綜合報導

尼泊爾雪人航空（Yeti Air）一架客機15日試圖降落時墜毀，而博卡拉國際機場（PIA）2周前才正式啟用，由尼泊爾民航局及中工國際合作打造，中國進出口銀行（Export-Import Bank of China）也提供2.1億美元優惠貸款援建，不過它究竟是否屬於「一帶一路」建設，似乎存在爭議。

博卡拉國際機場於2016年4月動工，歷時5年多落成，今年1月1日正式營運，取代西方3公里的舊博卡拉機場，成為尼泊爾第3座國際機場。

在1月1日的啟用典禮上，尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）乘坐佛陀航空（Buddha Air）親臨現場，他強調，對尼泊爾這種內陸國家而言，航空交通與連結網絡非常重要，並且感謝中國政府及人民。不過，在啟用典禮前一天，中國駐尼泊爾大使館卻表示，博卡拉國際機場是中尼「一帶一路」合作的旗艦性計畫，引發爭議。

▲博卡拉國際機場是尼泊爾第三座國際機場。（圖／翻攝pokharaairport.com）

《加德滿都郵報》報導，2017年，中尼在「一帶一路」框架下簽署合作備忘錄，並且展開一系列雙邊合作建設。當時，尼泊爾選出35項計畫，後來應北京要求削減至9個，而博卡拉國際機場就在那時被刪除，尼泊爾民航局、中工國際與中國進出口銀行簽署的貸款協議也未提及「一帶一路」。

值得注意的是，尼泊爾總理達哈爾被視為立場親中，他在去年12月26日上任後，中尼關係就受到鄰國印度的高度關注，而除了博卡拉國際機場之外，中尼近期確實提出多個發展項目，包括兩國跨境鐵路的可行性研究。

▲雪人航空一架客機15日墜毀。（上圖／路透；下圖／達志影像／美聯社）

