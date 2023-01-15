媽深夜聽見哭喊…才知熊娃娃燙爆冒煙　女嬰手掌燙出「3大＋3小水泡」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

每個孩子都是父母的心頭肉，不捨得他們受到病痛折磨或是受傷。但近來網路上瘋傳一組照片，看到小嬰兒的手掌心起了好幾顆大水泡，讓人相當心疼。原來是一名美國媽媽讓小熊玩偶陪伴寶寶睡覺時，娃娃突然發熱冒煙，導致寶寶被燙傷，因此提醒所有父母務必要留意給孩子的玩具。

臉書粉專「孕媽咪寶貝」近日分享一個案例，提醒如果寶寶的玩具裡面，有需要裝電池的玩偶就務必要小心，因為有一名媽媽讓小熊玩偶陪伴寶寶睡覺，結果半夜聽到寶寶的哭喊聲，走進房間才發現，熊娃娃正在發燙冒煙，7個月大寶寶的手已經二度灼傷，急忙將小熊娃娃丟掉，並將孩子送到醫院急救。

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從照片中也可以看到，寶寶小小的手掌心中間，看起來有3個連在一起的大水泡，感覺相當嚴重，手指也沒有倖免，中指的傷勢最為嚴重，指節上也起了3個水泡，讓人看了相當心疼。

照片曝光後隨即引發網友討論，不少媽媽心疼表示「天啊…大人都受不了燙傷！小寶寶一定很痛」、「天啊！可憐的小寶貝，希望他早日康復」、「好可怕，千萬要注意」、「好心疼啊，這麼小的手手」、「有電池的玩具不要放床上比較安全」、「看了真的心好痛嗚嗚，希望寶寶快點好喔」、「我也覺得抱著裝電池的娃娃睡很恐怖」、「好可憐哦！媽咪要用心照顧好」。

經《ETtoday新聞雲》記者查證，發現最早是一名美國媽媽在臉書分享孩子的遭遇，提醒「所有家長注意！如果你有這個玩具，趕快把它拿起來，並把電池取出丟掉」。原來她在1月3日凌晨12時許聽到小女兒的哭聲，就把熊寶寶遞過去，之後很快地寶寶又睡著了。正當她覺得熊娃娃很有安撫作用，準備要入睡的時候，又聽到孩子的尖叫和哭聲。

該名媽媽急忙去查看孩子，才發現寶寶的手掌心已經被燙出大大小小的水泡，急忙將小熊玩偶從嬰兒床中丟出去，才驚覺玩偶正在發燙冒煙。隨後她急忙將女兒送去急診，發現已經二度灼傷，每天要換2次藥，看了很心疼，因此希望其他家長不要和她犯同樣的錯，如果家裡有類似的玩具，一定要馬上丟掉，也希望大家一起幫女兒祈禱。

該名媽媽也透露，這個小熊娃娃是在去年聖誕節時，她送給小女兒的，對方收到後愛不釋手，但沒想到竟會釀成這樣的意外。文章曝光至今已有超過6.5萬人按讚，國外網友也同樣討論熱烈，表示「應該趕快和製造商說，這可能是有缺陷的產品」、「事發後你有拍下家中那個玩具的照片嗎？應該可以和廠商說一聲」、「寶寶太可憐了，家長買玩具前一定要多留意」。