美韓今年首場實彈聯合軍演　雙方出動高性能裝甲車

▲南韓、美國陸軍2至15日在京畿道坡州進行聯合軍演，雙方出動裝甲車。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓與美國陸軍本月2至15日進行今年首度的美韓聯合野外機動訓練（FTX），美韓兩軍各自出動400名、一共800名的兵力與無人偵察機以及部署中程反坦克導彈「晛弓」，韓軍派出2輛輪型裝甲車「白虎」（K808）、美軍則派出1輛史崔克裝甲車，雙方分成攻擊組、防禦組進行軍演。

根據《韓聯社》，南韓陸軍昨（13）日向國內外採訪團隊公開美韓兩軍在京畿道坡州市武建里訓練場的野外機動訓練畫面，此次聯合軍演從2日至15日，南韓派出陸軍Army TIGER示範旅團400名兵力，美國則派出陸軍第2步兵師美韓聯合師團轄下的史崔克旅400名兵力。

此次軍演是南韓Army TIGER示範旅團於去年6月創設至今首度參加的美韓聯合軍演，也是南韓全體軍隊今年以來的首場美韓聯合軍演。

美國的史崔克裝甲車擁有極為強大的火力與機動性，可以搭乘2至4名運輸兵、同時還有9名武裝步兵能夠搭乘，其速度最快可以達到時速100公里；至於南韓的輪型裝甲車「白虎」（K808）最快也能達時速100公里，同時能有11人搭乘。

南韓Army TIGER示範旅團、美國史崔克裝甲旅各派出1個大隊，以中隊為單位組成聯合戰鬥小組，進行分隊戰術訓練、小隊攻擊與防禦作戰、裝甲車機動訓練等3大項目的行程，其中南韓軍方將小隊攻擊與防禦作戰的訓練過程向媒體公開，美韓兩軍的士兵分成攻擊組、防禦組，以雷射接戰系統（MILES）取代實彈射擊，雙方展開交戰。

此外，無人航空載具（UAV）、無人偵察機也參與此次訓練。無人航空載具在8公里的高空中進行長距離飛行，負責監控敵方陣營，無人偵察機則是負責近距離的偵察任務，他們拍下的照片會被即時傳送到指揮所。

南韓陸軍關係人士表示，「史崔克裝甲車即便在山地也能快速移動，而我們的白虎裝甲車也展現出類似的機動性。」