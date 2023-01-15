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學測社會科歷史地理具鑑別度　林強向前行「柴山獼猴入題」

▲全中教社會科解題老師分析試題。（圖／全中教提供）

▲全中教社會科解題老師分析試題。（圖／全中教提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學學測今（15日）第三天考試，最後一節考社會，共有9萬6236人報考，3936人缺考，缺考率4.09%。全國高級中等學校教育產業工會（全中教）提供試題評論，解題老師指出，地理、歷史試題具鑑別度，難度中等；公民與社會考題中偏易。

全中教社會科地理解題團老師指出，今年考題比去年還難，整體難度中偏難，地理基本概念題仍有一定的題數，如拉丁美洲的首要型分析、地理資訊系統的環域分析、人口轉型模式的低穩定階段等；地理技能著重等高線判讀、衛星影像判讀題幹多為時事或近年國內外重視的議題為主，如防災、洪患、糧食、地緣政治等議題、繪製1918年西班牙流感在美國的分級符號圖。

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地理科解題老師分析，時事情境以台灣為主，能看出立足台灣，放眼世界的地理視野觀點。像是，題組38-39以台灣重要晶片產業作為情境，測驗學生對於產業連鎖與知識經濟發展的關鍵能力；32-33題以歌手林強唱的《向前行》、新聞報導、論文入題；題組50-51則有「柴山獼猴」入題，帶出棲地與當地居民的生活範圍爭奪戰，並配合地圖判讀，測驗學生對於環境負載力與臺灣自然景觀帶的了解。

歷史科解題老師指出，今年地圖讀圖題增加，提醒考生注意教科書中地圖的重要性，整體難度中等，考生需要閱讀分析能力，還要能活用歷史知識思考，光靠勤做考古題難以拿下高分，還是要多練習探究與實作精神，以及史料判讀的能力等，此外，今年也出現跨冊與跨領域的現象深化，使題目的深度與廣度增加，整體出題活潑、鑑別度高，作答需花一些時間思考。

公民與社會解題團老師指出，今年考題中偏易，選項不難理解，基本概念不難，圖表偏少，手寫題只需擷取文本，學生只要能耐心閱讀，掌握重點即可作答成功。試題涵蓋人權、政府權力、公民參與、租屋補貼等，跨科主題則有少子化、糧食、貿易問題，以及原住民議題下的民主治理、姓名權。

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