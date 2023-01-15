快訊／考完對答案！　學測數B解答出爐





▲數學補教老師解創智解析數B考題。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學學測今（15日）進入第三天，上午第一節考數B，共10萬1061人報考，4021人缺考，缺考率3.97%。得勝者文教提供數B試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估數B五標，分別為頂標12級分、前標10級分、均標7級分、後標4級分、底標3級分。其中頂標、前標、均標預估比去年降1級分，後標、底標則與去年一樣。

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數學補教老師解創智指出，去年數B整份試題均屬中偏易，今年難度則多屬中等，部分考題較花時間，雖然大考中心都把難的題目放在最後，像是選填題的最後一題，比較不會影響考生答題節奏，但預估頂、前、均標會比去年下降1級分。

解創智說，今年數B考科仍重閱讀素養、生活涵養，最大特色就是，數B獨有單元出題佔了1/4，佔分高達25分，像是單選題地7題的圓錐截痕、多選題12題的經緯度，以及第18到20題的單點透視法，比去年佔分10分大幅提昇，這是為數B考生防守型的命題，加上比較硬的、難的題目都往後放，可以看出大考中心出題的用心。



▼得勝者文教提供數B考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同）※點圖可放大