學測數B比去年難！　高中師：數A跨考吃香「估頂前標下修1級分

▲全中教數B解題師資團。（圖／全中教提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學學測今（15日）第三天考試，上午第一節考數B，共有10萬1061人報考，4021人缺考，缺考率3.97%。全國高級中等學校教育產業工會（全中教）提供試題評論，解題老師指出，今年生活情境題仍多，但整題難度較去年提高，於數B考生而言，屬中間偏難，對數A跨考數B學生有相對優勢，預估頂、前標可能會些微下降一級分。

全中教數B試題評論教師團隊包括，北一女中老師吳銘祥、成淵高中老師史美奐、景美女中老師鄭佳瑜、內湖高中老師魏光亮、松山高中老師陳家豪。

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全中教數B解題團老師指出，整份試題生活情境題如去年一樣仍多，雖扣合108數B課綱精神，題意清楚利於理解，但較去年數B難度提升，數A跨考生相對具有優勢。

解題老師指出，多選題部分，前三題屬於信心提升題型，可讓學生不在起手式即無從下手的窘態發生；第12題的經緯度問題，較去年複雜，須有較好的空間感才易於下手應答。

而在填充題部分，解題老師指出，需能掌握數字及圖形觀察才可輕鬆下手，如第15題在內積的概念清楚掌握，即可直接應用平移，快速求解，否則會計算量大增，而第16題為摺紙問題，屬生活化題型，因無需利用到立體關係，考生可現場操作，進行觀察，或亦可利用座標化及中垂線概念，便可輕鬆應答；至於混合題題目計算量較大，但題意清楚，在閱讀理解後以國中幾何即可下手，並利用比例關係求得答案，難度屬於中等。