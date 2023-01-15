買房衰遇霸王租客！她免費爽住豪宅15個月　房東消磁扣反挨告

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄一名廖姓屋主買了房子還未公證，就租給邱姓女子，沒想到對方只繳3個月房租後，連續15個月拒繳錢，屋主將電子磁扣消磁反遭邱女提告，事實上這名邱女過去就利用這種手法，白住人家的房子。

廖姓屋主表示，她買下高雄一棟房子後，在未公證的情況下先出租給邱女，從2021年8月1日起簽訂1年的租約，但邱女從入住第4個月起開始不繳房租，用LINE、打電話聯繫都不接，敲門也無人應門，到現在已經累積15個月，將近40萬元的房租未繳，提告邱女不當得利卻都不起訴。

▲高雄一名房東買了新房沒公證，遭租客逃漏洞免費爽住15個月。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



▲廖姓屋主想到房子還沒住過，就得讓給陌生人住，備感無奈。



沒料到剛買的新房子還沒住過，就得讓給一個陌生女子住，期間還得幫她付管理費，屋主氣得直接把磁扣消磁，不讓她進入，反遭對方提告妨害自由，雖然最終不起訴，但問題仍無法獲得解決。

屋主透過友人得知，原來邱女早就是「霸王餐」慣犯，她也利用相同方式對待過去的屋主，他們提告邱女詐欺，結果最終都不起訴。

▲屋主數度去敲門，從來沒有人來應門過。



屋主聲淚俱下表示，她也試過直接跑去邱女工作的地方，獲得本票後，能依法從她的薪水裡面扣錢，但每個月只拿的到400多元，讓她無奈至極，什麼時候能將房子拿回來，至今仍無法得知。

▼邱姓女子帶著國小生兒子一起同住。