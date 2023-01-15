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獨／過年贏錢小心機！美甲師「財氣爆棚」2顏色曝光　超萌兔加分

記者吳奕靖／高雄報導

不少愛美的女性都會選擇做美甲，尤其在過年前總是不免為自己的指甲「換新裝」，而你知道兔年最流行的顏色是什麼嗎？專業的美甲師透露是金色跟酒紅色，因為可以在過年小賭的時候「增加手氣」，另外兔子造型的美甲也是時下最夯的選擇。

▲美甲師拉拉透露過年想要「增加手氣」，可以用金色跟酒紅色的指甲 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲美甲師拉拉透露過年想要「增加手氣」，可以用金色跟酒紅色的指甲 。（圖／記者吳奕靖攝）

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記者實地造訪目前高雄市最大美甲店《Sabine》，詢問店長拉拉在兔年流行的顏色是什麼？她說是金色跟酒紅色，記者詢問為什麼，她回答：「喜氣跟招財」，主要是因為過年時不少人會選擇小賭怡情，摸牌都是用手，所以不少人希望金色跟紅色指甲能夠帶來「好手運」，店長說，「打麻將可以贏錢吧。」

▲美甲師拉拉透露過年想要「增加手氣」，可以用金色跟酒紅色的指甲 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲美甲師拉拉透露過年想要「增加手氣」，可以用金色跟酒紅色的指甲，還有兔子造型 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲美甲師拉拉透露過年想要「增加手氣」，可以用金色跟酒紅色的指甲 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲美甲師拉拉透露過年想要「增加手氣」，可以用金色跟酒紅色的指甲 。（圖／記者吳奕靖攝）

今年是兔年，除了金色跟紅色的選擇變多了之外，有人還會加鑽，或是繪出兔子之類充分應景，兔子造型就是「透透的」，可愛的感覺，搭配膚色跟白色，或是酒紅色，代表過年「就紅」的諧音來招財。店長拉拉也透露，現在不只是女生會來美甲，其實會來美甲的男性也不少，近期她就接了不少男客人，但不同女性，男客人主要是來保養指甲，而不是「美」甲，是追求乾淨、整齊。

拉拉也提醒民眾，越靠近過年，來美甲的客人真的很多，為了兼顧品質，一天頂多接到7位顧客的預定，所以還是快點跟自己的美甲師預約，讓美麗的指甲在過年期間亮相，也能有好手氣。

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