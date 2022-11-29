山老鼠猖獗　南投林管處明年1月公開招考2名森林護管員

▲南投林區管理處招考森林護管員2名。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近期南投檢警破獲多起山老鼠集團盜伐珍貴國有林木的案件，南投林區管理為加強森林保護，處宣布招考森林護管員2人，最高每月薪酬可逾4萬6000元，報名日期至12月14日止，歡迎身心健康、體格健壯、能耐勞苦，熱愛及勝任高山地區林野工作者報考。

南投林管處指出，森林護管員負責森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查及其他森林護管法規規定之相關工作，也是在第一線從事森林保護的工作。

南投林管處長李政賢表示，本次招考分2階段甄試：第一階段為騎乘循環檔機車、負重跑步等術科測驗，第二階段為作文、森林及自然保育概論等筆試及口試，報考資格為高中以上森林、植物、測量、地政、資訊、園藝、綜合農業等相關科系畢業或具普考林業技術、自然保育或水土保持工程類科應考資格者；若為原民，高中以上畢業則不限就讀科系，或國中畢業且最近5年具1年以上園藝、木業、採種、苗圃、水土保持工程或防火巡邏隊等實務工作經驗。

森林護管員起薪每月3萬1130元起，依年終考核成績可逐步晉報酬薪點，最高每月4萬6695元；工作地點為高山或偏遠地區，比照「各機關學校公教員工地域加給表」中基本數額標準，依程序報請提高薪點折合率，加發月支報酬，並依勤務執行情形，支領山地巡護作業費，另享有年終獎金、勞健保、健保、員工年度休假補助及未休畢慰勞假加班費等福利。

本次招考訂於112年1月14日、15日（星期六、日）舉行，相關甄試簡章及報考資訊已上網公告，可自行至南投林區管理處網站（http://nantou.forest.gov.tw/）下載，報名方式一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名。