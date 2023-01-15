年薪3000萬CEO外遇生2子！狠甩結髮40年癱瘓妻　被求償1500萬元

▲余男不顧中風近半身癱瘓的妻子，在中國與小三和2名兒女共同生活。（圖／Pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

擁有中國政法大學民商法學博士學位的余姓男子，曾任多家國內外上市公司CEO、CFO等職務20多年，擔任知名美容集團總經理時年薪一度高達3000萬元。然而他在中國外遇和小三生下2名兒女，還在結髮40多年的妻子中風癱瘓後，拋下丈夫責任提訴離婚，元配才驚覺原來是全家最後一個知情的人，於是怒告腥夫求償1500萬元。

判決書指出，雙方在1982年結婚，婚後育有一子，但因工作經常在中國的余男卻長期外遇，和小三在中國四川舉辦婚禮，直到2019年9月外遇還產下2子的事情才曝光。余妻憤怒提告，表示她於2017年因腦中風造成身體右半部近乎癱瘓，丈夫余男卻在她亟需他人照料的時候，惡意遺棄結髮40多年的妻子，長期滯留中國北京不返台，還和小三及私生子女置產居住在一起。

余妻表示，余男曾經叱咤商場，社經地位顯赫，年薪一度高達數千萬元，反觀她婚後辭去工作照顧家人，腦中風後面臨每年數百萬元的療養費用，因此要求余男賠償1500萬元精神撫慰金。

余男堅決否認外遇生子，反駁妻子從香港政府取得的私生子女出生登記書，雖然生父欄與他同名同姓，但並無其他辨別身分的證據，不能證明就是他本人。

法官根據余男弟媳和余妻的對話紀錄，妯娌是告訴余妻真相的人。妯娌替余妻抱不平，「如今他（余男）要怎麼養兩個小孩...已經60幾，還要再工作20年嗎？知道他有孩子，妳一定很傷心。我現在知道他為什麼回不了頭，女人可以斷，小孩怎麼辦？」、「媽媽現在對大家下封口令，我才不怕，她若要人不知，除非己莫為，而且是媽媽跟（余男弟弟）確認有孩子的喔」、「我知道，看在眼裡、痛在心裡。」

面對妯娌傾訴真相與懺悔隱瞞，全家最後一個得知余男外遇的余妻，心痛表示「我傷太大」。

雖然出庭時，妯娌作證表示上述內容「都是猜測」，但法官審酌她在親人之間左右為難，證詞難免有所保留，考量其他證據認定余男存在外遇事實，衡量余男經濟情況後，判處應賠償余妻400萬元，全案可上訴。