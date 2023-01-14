6天後就離婚　猴急男帶小三開房啪啪！妻半年後提告贏了

▲葉男在離婚前6天與小三開房，妻子在離婚後提告2人求償，法官認婚姻關係結束前都需要維持圓滿，判2人要賠20萬。（圖／免費圖庫pakutaso）



記者蔡怡萍／台中報導

台中一對夫妻因感情生變談好離婚，其中葉姓丈夫等不及簽字辦完手續、就帶同事新歡劉姓女子進摩鐵開房間，6天後葉男離婚，陳姓妻子以手上握有的偷拍開房照片對2人提告，2人挨告後反駁陳女與丈夫感情早就名存實亡、只差那張離婚登記，何來精神損害與侵害配偶權；但法官指出，在婚姻關係解消前，丈夫都有義務共同保持生活圓滿與幸福，判2人需賠陳女20萬元。

陳女提告主張，她與葉姓丈夫婚後育有2名未成年子女，而丈夫卻與同事劉姓女子發展婚外情，2022年3月19日，丈夫假借工作名義、要她在家中顧小孩，自己卻開車載著劉女到南投汽車旅館開房，顯然侵害她的配偶權，對2人提告求償60萬。

葉男挨告後喊冤，表示早在2022年2月初妻子就主動提出離婚，3月中還請來他的爸爸討論離婚細節，妻子早就沒有維持婚姻生活與圓滿的心思，隨後雙方在3月25日辦好離婚登記，就算他與劉女前往摩鐵也是在妻子積極求離「毫無共同生活維繫」的狀況下發生，根本不算侵權。

劉女助陣表示，陳女的婚姻原本就只差離婚登記而已，夫妻關係早就毀棄，沒有再被別人破壞可言，卻反過來討配偶權，這樣反覆權利主張並不公平；且陳女在3月19日進行偷拍蒐證，卻遲至半年後才提告主張「受侵害情節重大」，請陳女考量不要提這種本質有爭議的訴訟。

法官提出解釋，縱然夫妻雙方早已沒有感情、商談離婚，但在婚姻關係消滅前，雙方仍有互相協力保持其共同生活之圓滿安全及幸福之義務，外遇2人不得因此合理化行為，而劉女也明知葉男還沒離婚就與他上摩鐵開房間，已侵害陳女配偶權，判2人須連帶賠償20萬元，還可上訴。