　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

6天後就離婚　猴急男帶小三開房啪啪！妻半年後提告贏了

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲葉男在離婚前6天與小三開房，妻子在離婚後提告2人求償，法官認婚姻關係結束前都需要維持圓滿，判2人要賠20萬。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一對夫妻因感情生變談好離婚，其中葉姓丈夫等不及簽字辦完手續、就帶同事新歡劉姓女子進摩鐵開房間，6天後葉男離婚，陳姓妻子以手上握有的偷拍開房照片對2人提告，2人挨告後反駁陳女與丈夫感情早就名存實亡、只差那張離婚登記，何來精神損害與侵害配偶權；但法官指出，在婚姻關係解消前，丈夫都有義務共同保持生活圓滿與幸福，判2人需賠陳女20萬元。

陳女提告主張，她與葉姓丈夫婚後育有2名未成年子女，而丈夫卻與同事劉姓女子發展婚外情，2022年3月19日，丈夫假借工作名義、要她在家中顧小孩，自己卻開車載著劉女到南投汽車旅館開房，顯然侵害她的配偶權，對2人提告求償60萬。

葉男挨告後喊冤，表示早在2022年2月初妻子就主動提出離婚，3月中還請來他的爸爸討論離婚細節，妻子早就沒有維持婚姻生活與圓滿的心思，隨後雙方在3月25日辦好離婚登記，就算他與劉女前往摩鐵也是在妻子積極求離「毫無共同生活維繫」的狀況下發生，根本不算侵權。

劉女助陣表示，陳女的婚姻原本就只差離婚登記而已，夫妻關係早就毀棄，沒有再被別人破壞可言，卻反過來討配偶權，這樣反覆權利主張並不公平；且陳女在3月19日進行偷拍蒐證，卻遲至半年後才提告主張「受侵害情節重大」，請陳女考量不要提這種本質有爭議的訴訟。

法官提出解釋，縱然夫妻雙方早已沒有感情、商談離婚，但在婚姻關係消滅前，雙方仍有互相協力保持其共同生活之圓滿安全及幸福之義務，外遇2人不得因此合理化行為，而劉女也明知葉男還沒離婚就與他上摩鐵開房間，已侵害陳女配偶權，判2人須連帶賠償20萬元，還可上訴。

ET快訊
最冷時間出爐！　低溫狂掉「下探9度」
(G)I-DLE出現士林夜市！　舒華專業帶逛
今送神！4禁忌大公開　忘做1件事「會衰一整年」
台中名店爆賣過期品「秒變店休」　員工裝忙拒回應
「最低分旅店」開箱！　詭異門一開他傻眼
快訊／宋逸民砲火轉向！　爆她「求饒想回教會」
「郵局海量包裹」驚人畫面曝！　走動地方都沒有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男潛民宅行竊不成偷變搶　持刀猛刺屋主胸口1刀斃命...下場曝

江小漁酸菜魚爆賣過期品...秒變店休　員工店內裝忙「拒絕回應」

自小客失控衝路邊...把BNW撞進店裡　「玻璃碎滿地」駕駛送醫

6天後就離婚　猴急男帶小三開房啪啪！妻半年後提告贏了

快訊／台中七期豪宅區墜樓！13歲少年39樓墜至33樓陽台　屋主嚇傻

快訊／苗栗竹南麵包坊火警　風管突起火...業者自行撲滅輕微嗆傷

三峽男墜橋慘死　四肢變形陳屍河床...群眾目擊驚悚過程

Gogoro變「顧路」　騎電動機車闖南橫半路沒電...暖警急救援

惡劣瓦斯商橋下存放347鋼瓶！　簡單帆布遮蔽「隨時會爆炸」

「XD」鈔後「VJ」版百元假鈔現蹤雲林　攤商口耳相傳：不收880

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

鐵肺女拿麥試音展歌喉　飆唱《多遠都要在一起》

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

開客戶600萬轎車撞安全島　掛牌才10天...車廠員工賠慘

高嘉瑜被民進黨員嗆下台　回憶遭圍剿：場面很震撼

男潛民宅行竊不成偷變搶　持刀猛刺屋主胸口1刀斃命...下場曝

江小漁酸菜魚爆賣過期品...秒變店休　員工店內裝忙「拒絕回應」

自小客失控衝路邊...把BNW撞進店裡　「玻璃碎滿地」駕駛送醫

6天後就離婚　猴急男帶小三開房啪啪！妻半年後提告贏了

快訊／台中七期豪宅區墜樓！13歲少年39樓墜至33樓陽台　屋主嚇傻

快訊／苗栗竹南麵包坊火警　風管突起火...業者自行撲滅輕微嗆傷

三峽男墜橋慘死　四肢變形陳屍河床...群眾目擊驚悚過程

Gogoro變「顧路」　騎電動機車闖南橫半路沒電...暖警急救援

惡劣瓦斯商橋下存放347鋼瓶！　簡單帆布遮蔽「隨時會爆炸」

「XD」鈔後「VJ」版百元假鈔現蹤雲林　攤商口耳相傳：不收880

男潛民宅行竊不成偷變搶　持刀猛刺屋主胸口1刀斃命...下場曝

學測國寫491人使用居護與防疫試場　170件

直擊／富邦尾牙現場萬人擠爆！員工驚呼「嚇人」　最高獎10萬

主播鄭亦真婚宴出包！　新郎鑽戒找不到「電影情節真實上演」

一夜入冬！明天起氣溫跳水　最冷時間出爐「低溫狂掉下探9度」

屏東「捷運新園東港林邊線」東港場說明會　民眾踴躍參與

賓士「AMG SL63敞篷車」推特仕版！全球限量100台以F1賽車為靈感

排爆！超熱鬧《新瑪奇》新才能主題店　玩家湧入娜歐見面會同樂迎改版

哈日族揪心！日圓兌美元強升見127　創7個月高點

男女間有純友誼嗎？心理學統計：約33%想和對方發生關係

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

社會熱門新聞

E奶網紅遭控運大麻死於加國　刑事局認錯了

和醫師吵架...護理師撂天道盟「檳榔渣呸白袍」

辣腿齊發！舞小姐排1站緝毒犬胯下「臨檢」

三峽男墜橋　四肢變形陳屍河床

即／三重寢具工廠凌晨大火！濃煙火舌狂竄

「VJ」版百元假鈔現蹤雲林　攤商：不收880

喜樂時代這資格電影免費看　加碼福袋抽機車

邱瓈寬繼承恩師遺產不起訴　家屬不服再告

台南「真理家族」7死惡火！　倖存者淚曝兇手黑歷史

獨／后里兄弟檔中彈送醫！1小時後新社也傳疑似開槍

即／七期豪宅區墜樓！13歲男墜至33樓陽台　屋主嚇傻

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

600萬BMW M3卡安全島　修車廠員工慘了

八八會館案　女檢竟要學妹改證詞

更多熱門

相關新聞

樂天倪暄退隊經紀人曝原因！

樂天倪暄退隊經紀人曝原因！

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」倪暄前陣子被前男友（M先生）指控劈球員陳晨威。不料，稍早樂天女孩官方臉書宣布倪暄離隊，而同樣身為樂天的林襄剛好今也出席活動，她表示聽聞消息後，覺得相當可惜。

太魯閣號出軌倖存患PTSD　她努力治療夫卻外遇

太魯閣號出軌倖存患PTSD　她努力治療夫卻外遇

她嘆離婚丟臉！律師曝1數據：有什麼了不起

她嘆離婚丟臉！律師曝1數據：有什麼了不起

貝佐斯前妻再度離婚！財產分割方式曝光

貝佐斯前妻再度離婚！財產分割方式曝光

人妻偷吃小鮮肉　曝光竟嗆夫：我就是賤嘛

人妻偷吃小鮮肉　曝光竟嗆夫：我就是賤嘛

關鍵字：

離婚小三侵害配偶權賠償人夫外遇劈腿

讀者迴響

熱門新聞

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

要開記者會？流水席新娘發3聲明：想告騙婚

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

繼母怒嗆！女笑回「房子是我的」讓她閉嘴

爆社管理員揭「輔大陳若儀」長相：真相讓她說

E奶網紅遭控運大麻死於加國　刑事局認錯了

各行年終開獎「行政妹爽領20.5萬」！全場炸鍋

老婆生完孩拒恩愛！他忍10年「每晚自己來」

「糞管在客廳上面」他交屋前一刻崩潰了！內行臉垮

2周沒大便！她「一脫嚇跑男友」　醫嘆：要切剩20公分

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

許維恩懷孕滿3月「胎兒性別曝」！取卵2次爆痛大哭

快訊／許維恩懷孕了！公開「寶寶心跳聲」

更多

最夯影音

更多
鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」
調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面