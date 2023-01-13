太魯閣號出軌倖存罹創傷壓力症候群！人妻辛苦治療…夫搞上女同事

▲2021年4月9日發生太魯閣號翻覆事故，共49人不幸喪命、218人輕重傷。（圖／資料照）



記者黃資真／台北報導

台鐵太魯閣號2021年4月2日出軌奪走49條人命，當時也在車上的李姓女子逃過一劫，卻出現創傷後壓力症候群，不料治療期間她的丈夫竟出軌女同事，多次出遊、住溫泉民宿，讓李女徹底崩潰，向小三提告求償100萬元，法院判賠18萬元。

李女控訴，與丈夫自2019年8月結婚後育有1子，卻發現丈夫與女同事曾在去年6月，3度到內湖、三貂角燈塔等知名景點出遊，期間2人多次牽手、擁吻，還曾共同入住宜蘭溫泉民宿，並使用情侶專屬APP聊天。

李女崩潰表示，在經歷2021年的太魯閣號事故後，她出現情緒適應障礙症及創傷壓力症候群等症狀，至今仍在治療、克服中，小三卻絲毫不在意，姦情曝光後更直接將大方將2人親密合照設為桌布，並讓丈夫親自指導開車，因此李女與丈夫離婚後，另外向小三提告求償100萬元。

小三主張，她並不清楚對方已婚，且期間也沒有做出逾越一般男女正常交往之行為，李女提出的親密畫面證據中，有標示日期的影像可能是後製而成，沒有日期的也無法證明是離婚前拍攝的，請求駁回李女要求。

但法官經勘驗影像認定內容以及標示日期為真實，且小三曾傳「不管你老婆有沒有放過你都一樣嗎」，可見她清楚知道自己已介入他人婚姻，已侵害正宮配偶權，判決小三須賠償18萬元給元配。