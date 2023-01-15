驚悚片！桃園轎車路口左轉...外送員撞上空中翻滾重摔

記者楊熾興／桃園報導

28歲林姓男子駕駛自小客車行經路口左轉時未禮讓直行的機車，導致23歲游姓外送員來不及煞車直接撞上右後車門，游男噴飛越過自小客車後頭部著地重創，目仍在加護病房救治中，機車車頭幾乎撞爛，詳細肇事原因，正由警方調查中。

▲自小客車左轉巷口未禮讓直行機車發生踫撞。（圖／中壢警分局提供）

▲重機直撞右後車門，騎士噴飛頭部著地重創。（圖／中壢警分局提供）

這起車禍發生於9日17時25分許，林男駕駛自小客車由桃園市中壢區環中東路往中山東路方向行駛，行經環中東路685巷口時準備左轉，游男則是騎乘普通重機從環中東路直行往普忠路方向行駛，適逢下班時間，林男未禮讓直行的機車，游男也沒有減速慢行、來不及採取煞，雙方於巷口發生碰撞。

▲警方將傷者送醫並指揮疏解下班車潮。（圖／中壢警分局提供）

由於游男機車直撞小客車右後門，撞擊力十分大，游男噴飛越過小客車後頭部著地重創、手腳擦挫傷，經緊急送醫目前暫無生命危險，但仍在加護病觀察中。雙方駕駛經酒測值均為0，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任。警方呼籲，用路人應確實遵守交通法規，車輛轉彎務必減速慢行，並禮讓直行車先行，切勿搶快而違規。