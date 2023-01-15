純樸攤商夫妻竟是藥頭！香蕉旁藏海洛因　被藥腳抱怨「品質差」

記者許權毅／台中報導

台中霧峰一對陳姓夫妻檔平時經營水果生意，開著小發財車到市場販售水果維生，不料看似純樸的夫妻，卻是販售毒品的藥頭。台中刑大警方掌握情資深入追查，發現陳姓夫妻檔染上毒品惡習，轉而利用「商人個性」當起毒品小盤商，販售給不特定人士，還因被藥腳嫌「品質差」成買賣毒品鐵證。

▲45歲陳男（紅衣）與52歲陳女（紫衣）為夫妻檔，平時在台中某市場賣水果，私底下卻是藥頭。（圖／記者許權毅翻攝）



警方指出，陳姓夫妻檔外表純樸，看上去就是一對農家夫婦，不定期向上層藥頭買海洛因吸食，還轉當小盤商賺取價差。期間一名藥腳趁父親住院時，跟女藥頭相約在醫院前交易，整個過程都被附近監視器給拍下，事後藥腳還傳訊給女藥頭稱「沒有藥效、品質很差」，甚至抱怨說：「姐仔，說真了你們的手腳我都知道，只是不想我們的情感破壞！」雙方對話成為買賣鐵證。

▲▼警方在2人的發財車上搜出海洛因與注射針筒。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市刑大偵四隊警方報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，日前在台中市一處市場的停車場對2人執行搜索，陳姓夫妻檔在車旁神色相當慌張，果真在車上被警方搜出0.38克的海洛因、2支注射針筒等贓物。女子面對警方詢問不斷說「不知道」，但陳男坦承是自己的，事後面對警方訊問又辯稱是「沒有買賣，只是合買」。

▲▼陳女在醫院前販毒給某藥腳，還被對方抱怨「品質差」。（圖／記者許權毅翻攝）



台中地檢署檢方認為，陳嫌2人販售第一級毒品海洛因犯罪事證明確，依《毒品危害防制條例》第4條提起公訴。警方呼籲，販賣、運輸第一級毒品均係處死刑或無期徒刑之重罪，民眾切勿心存僥倖鋌而走險。