多圖／蔡英文投票挺賴清德　綠委不認黨政分離雙頭馬車

記者呂晏慈／台北報導

今天是民進黨主席補選投票日，去年底為敗選請辭主席的總統蔡英文上午前往永和投票，對於媒體問及投票率是否會破兩成、內閣改組是否有時間表等問題，並未留步受訪。對於此次補選被視為民進黨「黨政分離」時代開端，立委林楚茵受訪說，團結是最重要的，因此同額競選黨主席的副總統賴清德走到基層與黨員面對面座談，黨政各司其職可以更順暢，「不代表民進黨會有雙頭馬車，或者各領其政的問題。」

▲蔡英文今天上午前往投票。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

有志挑戰2024立委的新北市前議員何博文受訪則說，這次是黨主席的補選，雖然是補選，不過可以看到全國各地的黨公職透過簡訊、臉書呼籲黨員踴躍投票，希望能夠透過此次補選，讓民進黨能夠重新出發、重振旗鼓，「期待今天能夠有一個不錯的投票率」。

另對於賴清德昨天前往台南座談時，為台南籠罩黑金汙名一事，要市長黃偉哲、6名立委及議員起立，率領眾人向市民鞠躬道歉，何博文說，這代表民進黨深切的反省和檢討，檢討之後就是要重新努力團結、再出發，針對黨員們所提出的意見，希望未來能夠具體落實在黨務核心上，中央及地方黨部都會配合，給所有市民、支持者完全不一樣的感受。

賴清德此次競選黨主席提出的4大政見主張包括：第一，重整旗鼓，協助穩定政局；第二，深刻檢討，贏回人民信任，擦亮「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌；第三，廣納人才，引領創新進步；第四，守護台灣，促進民主和平繁榮，與執政團隊團結合作，發揮執政最大成效，凝聚社會最大力量深化民主、守護區域和平，促進國家繁榮發展。

▼蔡英文今天上午前往投票。（圖／記者李毓康攝，下圖同）