蔡英文細數「強化消防」施政　充實人力、減輕負擔、汰換設備

▲總統蔡英文接見「鳳凰獎」楷模得獎人。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日接見「鳳凰獎」楷模得獎人，除了感謝所有消防人員的貢獻與付出，她也細數政府在充實消防人力、明定勤務與休息制度、建立心理照護機制，以及汰換設備等施政，包括提出5年增補3000人計畫，並投入12億2400萬汰換消防車、19億補助168輛各式救災車輛等。

蔡英文說，鳳凰獎是消防的最高榮譽，恭喜所有得獎的楷模，每次面臨各種災害及重大事件，因爲有每一位消防人員的積極應變，進行搶救，才能守護人民生命及財產的安全。

蔡英文表示，全國義消兄弟、防火宣導夥伴、救護志工朋友以及各個災害防救團體，不分晝夜，積極協助救災，是社會上非常重要的良善力量，也令人感佩，她代表政府與人民，向所有消防人員表達最深的敬意與謝意。

蔡英文說，台灣四周環海，颱風、地震頻繁發生，全球極端氣候也帶來複合型天災的挑戰，所以強化整體防救災體系的運作及效能，一直是執政團隊的重要目標；而政府也不斷透過制度上的檢討、修正，並且投入更多資源，充實精進設備，強化保障所有第一線消防同仁的權益。

首先，在充實消防人力部分，蔡英文表示，在2019年提出5年增補3,000人的計畫，目前達成率超過8成，今年不只會如期達標，也預計會比目標多增補97人；也研訂相關措施，明定消防機關人員輪班的勤務制度與休息時間，規劃合理的勤休方式，減輕勤務負荷，落實保障消防同仁的健康權。

而面對災害事故後，可能帶來的創傷與壓力，蔡英文表示，去年5月開始，政府委託張老師基金會專家團隊，建立心理照護機制，協助第一線參與災害的應變人員，維護心理健康。

至於汰換設備部分，蔡英文說，政府投入12億2,400萬元，去年底已經全額補助各地，汰換車齡超過20年的消防車，總計110輛；並投入19億餘元，補助168輛各式救災車輛。政府更透過科技的力量，建置更完善的防救災緊急通訊系統及救護平台，讓救援資訊的流通，以及物資的分配運作，能夠更有效率。

▼總統蔡英文接見「鳳凰獎」楷模得獎人。（圖／總統府提供）

