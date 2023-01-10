流水席人妻完結篇！未婚夫親口曝她真實年紀　未來小姑再揭1真相

記者黃翊婷／綜合報導

自稱為「輔大陳若儀」的準新娘因為抱怨夫家要辦流水席，掀起各界關注。新郎的妹妹坦言，哥哥這個婚應該是結不成了，而且這幾天有很多謠言瘋傳，她這位無緣的嫂嫂才大自己1歲，今年是26歲，「她高中時是唸女校，謠言傳說她有跟學長交往過，我想說女校哪來的學長」。

▲未來小姑坦言，哥哥這個婚應該是結不成了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

準新娘在網路上PO文抱怨夫家要辦流水席，還酸夫家是鄉下人，掀起網友撻伐，爭議延燒多日，沒想到又爆出雙方為了600萬元買房贊助金吵翻，她放話若真的舉辦流水席、把買房贊助金收回，就要退婚。事後有網友自稱是知情人士，指出準新娘有「輔大陳若儀」之稱，夢想嫁給有錢人，年齡大約是28至39歲左右。

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▲妹妹向哥哥道歉。

不過，未來小姑昨日（9日）在臉書「匿名2公社」貼出2張對話截圖，表示「我想我哥這個婚應該是結不成了」，或許很多人會怪她這個妹妹多管閒事，但她覺得買房是大事，爸爸幫忙出了600萬元卻不知道房子登記在誰的名下，這真的說不過去，如果今天爸爸知情也同意，她當然沒有意見。

▲準新娘被證實是85年次。

未來小姑還提到，近期有很多謠言瘋傳，她這位無緣的嫂嫂其實才大她1歲而已，也就是26歲，而且對方高中時是就讀女校，根本不可能和學長交往過。在公開的對話截圖中，她向哥哥道歉，哥哥也親口表明沒關係，還連帶證實準新娘是85年次的，和家人是在大二時才搬到台北。

最後，未來小姑也強調，「在這事件中或許她（準新娘）人格上有一點瑕疵，但我還是希望有心人士不要刻意去製造謠言、去做攻擊比較好」。