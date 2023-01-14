中華快遞罷工投票結果出爐！83%同意「隨時突襲」　衝擊1400家銀行

▲中華快遞工會罷工投票83%同意通過。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

中華快遞不滿績效獎金目前僅發1個月，1月11日起發起罷工投票，提三大訴求，包括加發1.5個月獎金、每年加薪800元，今罷工投票結果出爐，約有83%同意罷工，全台恐衝擊1400家銀行。對此，中華快遞工會表示，若資方無具體承諾，不排除突襲式隨時罷工。

中華郵政旗下子公司「中華快遞」員工不滿低薪，去(111)年7月罷工，要求全面調薪5000元且績效獎金不能低於過往水準，在中華快遞董事長「白紙黑字」簽名下，中華快遞工會取消罷工，未料事隔半年，中華快遞工會不滿資方承諾跳票，今年績效獎金僅1個月，遠低往年2.5到3個月，1月11日再度舉辦罷工投票。

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罷工投票結果今出爐，中華快遞企業工會理事長陳宏春表示，中華快遞有200名員工，其中170多人是工會會員，約有84%會員完成罷工投票，其中83%同意罷工，工會預計1月16日前往行政院開記者會陳情，再看中華快遞資方誠意決定罷工行動。

陳宏春表示，去年罷工協商時資方承諾沒有履行，績效獎金未按照前2年績效獎金平均發放，僅先發1個月，過往有2.5個月到3個月，跟以往差至少1.5個月，落差太多，加上去年營收比前幾年好，過往過年前就會發2.5到3個月績效獎金，今年過年前僅發1個月，雖資方說尚未結算僅是預支先發，但往年過年前10天就會全數發放，今年卻不能，令人納悶。

此外，工會也提出三大訴求，包括希望每年至少調薪800元、加發至少1.5個月績效獎金，以及解決中華快遞同工不同酬情況，有10多年資深員工薪資落差可高達1萬多元，調薪應參考年資，任期較久者，應另外加給工資。

陳宏春表示，雖然資方有透過管道告知三大訴求將提到董事會討論，但沒有具體結果，且未與工會簽訂協商，工會無法相信，因此將看資方具體行動後再決定是否罷工，一旦決定罷工，不排除突襲式隨時啟動，時間點暫不透露。