　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華快遞罷工投票結果出爐！83%同意「隨時突襲」　衝擊1400家銀行

▲▼中華快遞工會罷工投票83%同意通過。（圖／工會提供）

▲中華快遞工會罷工投票83%同意通過。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

中華快遞不滿績效獎金目前僅發1個月，1月11日起發起罷工投票，提三大訴求，包括加發1.5個月獎金、每年加薪800元，今罷工投票結果出爐，約有83%同意罷工，全台恐衝擊1400家銀行。對此，中華快遞工會表示，若資方無具體承諾，不排除突襲式隨時罷工。

中華郵政旗下子公司「中華快遞」員工不滿低薪，去(111)年7月罷工，要求全面調薪5000元且績效獎金不能低於過往水準，在中華快遞董事長「白紙黑字」簽名下，中華快遞工會取消罷工，未料事隔半年，中華快遞工會不滿資方承諾跳票，今年績效獎金僅1個月，遠低往年2.5到3個月，1月11日再度舉辦罷工投票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

罷工投票結果今出爐，中華快遞企業工會理事長陳宏春表示，中華快遞有200名員工，其中170多人是工會會員，約有84%會員完成罷工投票，其中83%同意罷工，工會預計1月16日前往行政院開記者會陳情，再看中華快遞資方誠意決定罷工行動。

陳宏春表示，去年罷工協商時資方承諾沒有履行，績效獎金未按照前2年績效獎金平均發放，僅先發1個月，過往有2.5個月到3個月，跟以往差至少1.5個月，落差太多，加上去年營收比前幾年好，過往過年前就會發2.5到3個月績效獎金，今年過年前僅發1個月，雖資方說尚未結算僅是預支先發，但往年過年前10天就會全數發放，今年卻不能，令人納悶。

此外，工會也提出三大訴求，包括希望每年至少調薪800元、加發至少1.5個月績效獎金，以及解決中華快遞同工不同酬情況，有10多年資深員工薪資落差可高達1萬多元，調薪應參考年資，任期較久者，應另外加給工資。

陳宏春表示，雖然資方有透過管道告知三大訴求將提到董事會討論，但沒有具體結果，且未與工會簽訂協商，工會無法相信，因此將看資方具體行動後再決定是否罷工，一旦決定罷工，不排除突襲式隨時啟動，時間點暫不透露。

ET快訊
王瑞玲怒回「丟臉的戲演到何時？」　爆遭宋逸民封鎖：面對面說啊
國內疫情連5天下降　指揮中心坦言「趨勢是較意外」這2點還要觀
獨／蔡明忠突認「對不起股東」
要求記者會辦圓山飯店！輔大陳若儀喊「1人收費500」律師開嗆
17歲少年「搞大10女肚子」　還有錢拿
冬天腳冰恐是阻塞了！醫示警：嚴重截肢　1運動就能防
中華快遞罷工投票結果出爐！83%同意「隨時突襲」
超驚喜！小S大女兒合作「大咖天團」　復刻16年前歌曲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

考生看這！學測大考中心「數A、自然科」解答出爐

國內疫情連5天下降！指揮中心坦言「趨勢是比較意外」這2點還要觀察

高雄衛武營走春！舞龍舞獅、廣場表演免費看　還有戶外黃昏市集

要求記者會辦圓山飯店！輔大陳若儀喊「1人收費500」律師開嗆了

禽流感再爆3場　2周內10禽場淪陷「撲殺近6萬隻」　

中華快遞罷工投票結果出爐！83%同意「隨時突襲」　衝擊1400家銀行

華航遭駭？張忠謀、林志玲個資外洩　民航局下令「檢視系統安全」

告別「泡芙人」稱號！營養師教冬季飲食3指標　火鍋吃對也能瘦

蘇花公路明下午5時搶通！每天管制3時段通行　夜間封路不開放

快訊／學測國文預估五標出爐　作文不難發揮「關鍵在細節」

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

鐵肺女拿麥試音展歌喉　飆唱《多遠都要在一起》

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

開客戶600萬轎車撞安全島　掛牌才10天...車廠員工賠慘

屁孩鞭炮扔水溝炸出火焰　人孔蓋瞬間噴飛砸中車輛

考生看這！學測大考中心「數A、自然科」解答出爐

國內疫情連5天下降！指揮中心坦言「趨勢是比較意外」這2點還要觀察

高雄衛武營走春！舞龍舞獅、廣場表演免費看　還有戶外黃昏市集

要求記者會辦圓山飯店！輔大陳若儀喊「1人收費500」律師開嗆了

禽流感再爆3場　2周內10禽場淪陷「撲殺近6萬隻」　

中華快遞罷工投票結果出爐！83%同意「隨時突襲」　衝擊1400家銀行

華航遭駭？張忠謀、林志玲個資外洩　民航局下令「檢視系統安全」

告別「泡芙人」稱號！營養師教冬季飲食3指標　火鍋吃對也能瘦

蘇花公路明下午5時搶通！每天管制3時段通行　夜間封路不開放

快訊／學測國文預估五標出爐　作文不難發揮「關鍵在細節」

王瑞玲怒回「丟臉的戲演到何時？」　爆遭宋逸民封鎖：面對面說啊

CP感爆棚！劉亦菲霸氣摟腰　李現臉紅自稱「小嬌妻」

拳擊女王陳念琴回饋花蓮　球芽完成22所學校頒獎、96人受惠

考生看這！學測大考中心「數A、自然科」解答出爐

敗訴後首發聲！本月少女Yves吐「痛苦心境」形容：每天像站在懸崖邊

台灣虎航3月復飛日本仙台、茨城、岡山　單程未稅1699起1／16開賣

新光三越金兔卡利High達檻夯品推薦　環球購物三大獨家好康吸客

德翔近兩年估賺逾6百億、零負債　最晚下半年股票在香港上市

王鶴棣《浮圖緣》7金句：想要事事都在你掌握之中，那只是一種傲慢

獨／蔡明忠認「對不起股東」！　在防疫險慘賠學到「風控失靈」

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

要開記者會？流水席新娘發3聲明：想告騙婚

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

各行年終開獎「行政妹爽領20.5萬」！全場炸鍋

爆社管理員揭「輔大陳若儀」長相：真相讓她說

老婆生完孩拒恩愛！他忍10年「每晚自己來」

快訊／斷崖式大降溫來了！8縣市低溫特報　1縣市暴跌下探6度

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

好市多「新款賓士開賣」價格驚呆！網嗨圓夢

《木曜》運動會射箭意外　他點名1人：吃相難看

老舊車輛汰舊換現金方案出爐　逾1000萬輛汽機車受惠

今暖陽如春31℃　明「雪崩式」降溫剩8℃

送餐驚見詭異地道！外送員：客人說送到2樓

即／台灣東部海域23:02發生規模4.9地震

更多熱門

相關新聞

職訓助攻加薪16K

職訓助攻加薪16K

周禹潔畢業後任職木工室內裝潢助理，卻發現學校所學與實際木作裝修存在許多工法問題，毅然決然離職並報名勞動力發展署雲嘉南分署開設的「裝修工程實務班（木作）」，訓後被舉薦到木工工班就業，目前已穩定就業近1年，薪資也較前份工作多了16K，讓她直說「選擇職訓真的是最對的選擇」。

公司加薪每人220元發信「非常對不起」 網一面倒比讚「良心企業」

公司加薪每人220元發信「非常對不起」 網一面倒比讚「良心企業」

衝擊800家銀行！中華快遞今罷工投票　「爭加發1.5個月績效獎金」

衝擊800家銀行！中華快遞今罷工投票　「爭加發1.5個月績效獎金」

台銀今年調薪5%、創25年來最大！　6年累計調幅17%

台銀今年調薪5%、創25年來最大！　6年累計調幅17%

北市立委補選今登場！蔣萬安陪王鴻薇投票　吳怡農還是一個人

北市立委補選今登場！蔣萬安陪王鴻薇投票　吳怡農還是一個人

關鍵字：

中華快遞罷工績效獎金加薪投票通過

讀者迴響

熱門新聞

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

要開記者會？流水席新娘發3聲明：想告騙婚

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

繼母怒嗆！女笑回「房子是我的」讓她閉嘴

各行年終開獎「行政妹爽領20.5萬」！全場炸鍋

E奶網紅遭控運大麻死於加國　刑事局認錯了

爆社管理員揭「輔大陳若儀」長相：真相讓她說

老婆生完孩拒恩愛！他忍10年「每晚自己來」

2周沒大便！她「一脫嚇跑男友」　醫嘆：要切剩20公分

「糞管在客廳上面」他交屋前一刻崩潰了！內行臉垮

快訊／斷崖式大降溫來了！8縣市低溫特報　1縣市暴跌下探6度

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

許維恩懷孕滿3月「胎兒性別曝」！取卵2次爆痛大哭

更多

最夯影音

更多
鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」
調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面