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公司加薪每人220元發信「非常對不起」　網一面倒比讚「良心企業」

▲重慶美心集團每人僅加薪220元新台幣，向員工發信致歉。（圖／翻攝微博）

▲重慶美心集團每人僅加薪220元新台幣，向員工發信致歉。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

重慶美心集團近日對員工發出一份致歉信，信中表示，2023年薪水調增標準為每人50元人民幣（約220元新台幣），這微不足道的金額，公司已盡最大的努力，請見諒。致歉信在陸網瘋傳後，不少網友對於這間公司的作法予以肯定，認為在疫情的艱難時機，相較於某些企業「情感留人」，已經給足最大誠意，堪稱「良心企業」。

▲重慶美心集團旗下的紅酒小鎮景區。（圖／CFP）

▲重慶美心集團旗下的紅酒小鎮景區。（圖／CFP）

《極目新聞》評論稱，公司給員工加薪50元（人民幣，下同）還致歉，讓人看到企業的誠意。企業經營環境再差，效益再不好，還是在給員工一個希望。對員工來說，加薪多少很重要，但加薪本身就更重要。

美心集團負責人表示，2022年因為市場縮減、高溫限電等因素，公司效益沒有達到預期，導致加薪的金額比較少，「感覺對不起員工，希望能夠得到大家的理解。」

美心集團人力資源相關人員則指出，「加薪涉及到6000多名員工，每年都會給員工加薪，今年數額較少，便用致歉的方式希望得到員工的理解。」

對此，大部分網友持肯定態度，紛紛留言回應，「已經不錯了，每年都會加」；「不降薪裁員就很好了」；「比我們公司好，加班談感情，加薪談疫情！」；「我們公司都降薪幾個月了」；「今年能加薪的企業已經不多了」。

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