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衝擊800家銀行！中華快遞今罷工投票　「爭加發1.5個月績效獎金」

▲▼不滿長年低薪，中華快遞工會爭取調薪二度前往交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲不滿低薪，中華快遞工會去年7月前往交通部抗議。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華快遞員工因底薪不到3萬元，去(111)年7月罷工，成功爭取加薪5000元，且要求不扣績效獎金，不過中華快遞工會不滿績效獎金發放每人僅1個月，比過往少了1.5個月到2個月，工會今發起罷工投票，提三大訴求，包括加發1.5個月獎金、每年加薪800元，罷工投票一旦通過，恐衝擊700到800家銀行票據運送。

中華郵政旗下子公司「中華快遞」員工不滿低薪，去年7月罷工，要求全面調薪5000元且績效獎金不能低於過往水準，在中華快遞董事長「白紙黑字」簽名下，中華快遞工會取消罷工，未料事隔半年，中華快遞工會不滿資方承諾跳票，再度舉辦罷工投票。

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中華快遞企業工會理事長陳宏春表示，之前公司在罷工協商時的承諾沒有履行，績效獎金未按照前2年績效獎金平均發放，僅先發1個月，過往有2.5個月到3個月，跟以往差至少1.5個月，落差太多，加上加薪制度也未與工會協商，因此工會今(11日)起到14日中午舉辦罷工投票，罷工投票結果出爐後，才會決定罷工日期。

目前中華快遞約有200名員工，其中170多人都是中華快遞工會會員，若過半數工會會員同意罷工，工會啟動罷工行動，估計至少有8成以上員工可能參與罷工。

陳宏春表示，工會提出三大訴求，包括希望每年至少調薪800元、加發至少1.5個月績效獎金，以及解決中華快遞同工不同酬情況，有10多年資深員工薪資落差可高達1萬多元，調薪應參考年資，任期較久者，應另外加給工資。

中華快遞董事長薛門騫未接電話，截至截稿前無法取得回應。

中華快遞母公司中華郵政總經理江瑞堂則表示，當時中華快遞工會訴求111年績效獎金不能低於前二年平均值，但111年績效獎金尚未結算出爐，目前僅是先借支1個月發放，呼籲工會坐下來與中華快遞談，不要以罷工當作手段。

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