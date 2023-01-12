室內裝潢助理功力打掉重練　職訓助攻加薪16K

▲木作裝修工程實務班透過基礎理論講解與實作訓練，讓學員快速累積職能銜接職場，周禹潔與其完成之木工實作成品合照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

周禹潔畢業後任職木工室內裝潢助理，卻發現學校所學與實際木作裝修存在許多工法問題，毅然決然離職並報名勞動力發展署雲嘉南分署開設的「裝修工程實務班（木作）」，訓後被舉薦到木工工班就業，目前已穩定就業近1年，薪資也較前份工作多了16K，讓她直說「選擇職訓真的是最對的選擇」。

現年25歲家住高雄的周禹潔，從小就對手作DIY很有興趣，所以大學也主修室內設計系，進入職場後發現在校所學的設計規劃圖，與實際木工施工存在許多工法問題，為了補強施工端的職能落差，決定歸零離開職場從木工實作基礎學起，並與學校老師討論後報名訓練課程最扎實的雲嘉南分署「裝修工程實務班（木作）」，且因符合青年身份訓期還可領學習獎勵金，著實減輕高雄至官田通勤的交通費負擔。

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「短短6個月的密集訓練，就像打通任督二脈一樣，讓所學理論與操作實務完全結合！」周禹潔表示學校教育多半給予的是紙本理論，很難銜接職場所需的實務職能，但分署職訓課程是結合基礎的理論講解，搭配完整的實作訓練，即便非本科系背景的參訓學員，只要認真學習都可以透過職業訓練快速累積職能，成為木工裝修達人，並鼓勵尚在尋職的青年，若對於工作尚未有具體目標，可先來分署職訓學專長，也許會開拓出不一樣的職涯視野。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署每年都會定期辦理各類職訓課程，職前參訓學員不僅免訓練費用外，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼；此外，參訓者若為15至29歲青年，可申請學習獎勵金每月最高8,000元、最多可領9萬6,000元，鼓勵符合身分的民眾可多加運用政府資源，只要專業技術在手，就不怕找不到工作。

分署2023年度第一期自辦職前訓練已開始受理報名至2月3日截止，師資專業且課程豐富多元，包含冷凍空調、應用電子、建築空間繪圖、電腦機械繪圖、工業電子、電腦數值控制機械及特殊銲接等，共19個職類、預計招生逾420個名額，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)了解，或撥06-6985945轉1121洽詢。