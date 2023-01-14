要求記者會辦圓山飯店！輔大陳若儀喊「1人收費500」律師開嗆了

▲示意圖，與新聞事件無關。（圖／翻攝自Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「輔大陳若儀」從流水席鬧到要開記者會，還要提告男方詐欺。不僅如此，她想找一位有公信力的主持人，像是胡瓜或吳宗憲，地點則選在圓山飯店或文華東方酒店，最後還喊話「是否有知名律師願意無償幫我打官司？」對此，時常針砭時事的網紅律師李怡貞開酸「不先去醫院掛號一下a？」

「輔大陳若儀」14日深夜再度於《匿名2公社》發文，表示願意開記者會，「請問我該如何聯絡記者？」「若要告男方全家詐欺，這勝算大嗎？」甚至尋求熱心之人，能否無償提供場地開記者會。

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稍早，李怡貞突然在粉專PO齣「Q&A問答題」，表示被問到「是否有知名律師無償幫Kelly a 打官司？」她隨即婉拒回應，「抱歉，我突然不甚知名，而且女兒吃很多，先把機會讓給下一位。」

原來「輔大陳若儀」的貼文中，她在底下留言「我不想打沒把握的仗，關於這場記者會有以下幾點訴求，1.希望能在文華東方酒店或圓山飯店；2.記者會再找一位具有公信力的主持人幫忙，例如：胡瓜、吳宗憲、張小燕；3.現場記者是否會提供我採訪費；4.是否有知名律師願意無償幫我打官司；5.若有民眾參加這場記者會，每人收費500元或多少才合理？」

▲「輔大陳若儀」要求記者會辦在圓山飯店。（圖／翻攝粉專女人大律師李怡貞）



上述的5點荒謬訴求，讓李怡貞傻眼開酸「不先去醫院掛號一下a？各種甲郎告告a（台語：吃人夠夠）？哪來的人a？」

全場網友也搖頭回應，「弄個募款」、「這種要求還真沒看過」、「無償？世上有這麼好的事喔？她都要求償分手費了」、「只能說：真的好家在沒結婚」。

針對「輔大陳若儀」的流水席之亂到底是真是假？報系公社管理員則表示，「要知道真相應該讓她自己說，我只說過是一個漂亮女生帳號，其他的我都不知道，不想看不要看，覺得假可以不要討論」。