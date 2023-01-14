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開記者會很瘋狂！爆社管理員揭「輔大陳若儀」長相：真相讓她說

▲新娘,婚禮（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲爆系公設管理員透露，發文的帳號是漂亮女生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

「輔大陳若儀」因不滿婚宴要辦流水席發文抱怨引發討論，不過被質疑是系列創作文，甚至還有網友列出10個疑點，直言根本沒有「輔大陳若儀」這個人。然而，女主角今（14）日再度發文，揚言要召開記者會，並對男方家人提告詐欺。對此，爆系管理員強調，不知道事件的真假，只知道對方是個漂亮女生的帳號。

女主角14日深夜「匿名2公社」PO出3點聲明，若她願意出面開記者會，將會提出男方全家人意圖騙她結婚的相關事證，「請問我該如何聯絡記者？」希望有人可以私訊她，無償提供記者會的場地。

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爆系公社管理員轉發該篇貼文到「爆廢公社公開版」表示，「我覺得她有點瘋狂，不知道目的是什麼？真的要開記者會嗎？反正她敢這樣發大家就看戲吧！（攤手）」，並強調自己不知道事件的真假，也不認識對方。

報系公社管理員表示，「要知道真相應該讓她自己說，我只說過是一個漂亮女生帳號，其他的我都不知道，不想看不要看，覺得假可以不要討論」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

▲管理員強調，不認識女主角。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

事實上，網紅潔哥（李秉潔）日前曾指出，「我能保證這個創作文是男生寫的」、「應該滿明顯的吧！而且戰男女戰南北戰習俗有的沒有的都戰了，把女人塑造成這個樣子真的滿討厭」。

爆系公社管理員就反駁潔哥，「想知道作者何不來問我，我開玩笑的，但發文的帳號是女生，還是個漂亮女生，除非...我眼盲看錯，網紅說社團為了流量蹭熱度，我就想問到底誰在蹭誰？」

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