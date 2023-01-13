流水席動物年菜上桌　頑皮世界動物園x遊樂館聯票不加價

▲台南學甲的頑皮世界動物們搶先享用年菜大餐！園方不僅以燈籠、春聯將園內妝點的年味十足。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

再過一周就是農曆春節，位於台南學甲的頑皮世界動物們搶先享用年菜大餐！園方不僅以燈籠、春聯將園內妝點的年味十足，動物畜舍也張貼起迷你版的「春到」「六畜興旺」等字樣，並以小燈籠加以點綴，讓動物們的小小世界充滿了年味氣息。

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了讓動物們也能歡慶過年，保育員特別準備了色香味俱全的圍爐饗宴。只見天竺鼠們一見到餐點，立刻圍繞起圓桌進食，可愛模樣就像在三合院外辦起了流水席，濃濃在地文化，讓見到這幕的遊客們，直呼果然是南台灣獨有特色！

今年農曆春節共有十天假期，頑皮世界推出《兔gether頑新年》系列活動，為兔年主角打造了全新《兔兔樂園》。遊客可以在不影響兔子作息下親近互動。而最受矚目的，在去年9月封館改建的遊樂設施，農曆年將以《守護者星際訓練館》全新面貌開幕，將有六位超卡哇伊的動物教練，帶著大小朋友一起乘坐刺激有趣的遊樂設施，敬請期待！

頑皮世界投入近億元打造的《守護者星際訓練館》，希望讓遊客不只能和動物近距離互動，還能體驗刺激有趣的遊樂設施，玩的開心盡興！而且為了歡慶春節，動物園加上遊樂館聯票不加價，門票最低再下殺5折起。

從小年夜(1/20)到大年初八(1/29)，春節連假十天，來頑皮世界除了有機會幫動物準備年菜，大年初一開始 (1/22)還能參加抽獎、發紅包、市集小吃、童玩遊戲...等各項活動，多重優惠，有吃又有拿！