波音747客機當載具　「維珍軌道」挑戰英國本土發射衛星失敗

▲英國維珍軌道首次試射衛星失敗告終。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

英國9日首次試圖在本土發射搭載9枚衛星的改造飛機，沒想到10日就傳出火箭異常無法進入軌道，最後任務以失敗告終。

路透社報導，英國維珍軌道（Virgin Orbit）9日發射機載太空火箭「宇宙少女」，9日22時02分自英國沿海城市紐奎（Newquay）起飛，不同於傳統火箭從地面垂直發射，這次任務是以水平方式發射火箭。

「宇宙少女」是一架由波音747客機改造的火箭載具，在飛機左翼下攜帶長達21公尺的火箭「發射器一號」，並在頂部裝載9枚小衛星。

英國過去雖然生產各種衛星、發射過火箭，但從未有從本土將衛星送上太空的先例，一直以來都仰賴國外發射基地進行發射。這是首次從英國本土發射衛星，當改造後的機載太空火箭「宇宙少女」起飛後，數千名支持者在機場跑道上歡呼。

The first ever orbital satellite launch from the UK is targeted for Monday, marking a new era in the UK’s space history. ✈️????



Watch how Spaceport Cornwall is gearing up for launch. ????#LaunchUK #StartMeUp #CountdownToCornwall pic.twitter.com/KoDG0Dq63w — UK Space Agency (@spacegovuk) January 7, 2023

如果一切順利，載有衛星的火箭會在大西洋上空10.7公里處順利與飛機分離，再點燃助推器向上爬升進入軌道，接著衛星脫離火箭送入近地軌道。豈料在即將進入軌道之際，火箭卻出現異常而無法入軌，發射任務也宣告失敗。

維珍軌道在任務失敗後發文表示，火箭似乎在進入軌道時發生異常情況，會盡快分享更多消息，並刪除先前有關火箭進入軌道的推文。

We appear to have an anomaly that has prevented us from reaching orbit. We are evaluating the information. — Virgin Orbit (@VirginOrbit) January 9, 2023

英國太空總署商業航天總監阿切爾（Matt Archer）指出，第一階段噴射成功將火箭送入太空，但第二階段出現技術異常，沒有到達指定軌道。他也說，「雖然我們已經取得很多成就，這個里程碑顯然令人感到失望，但我們將持續努力直到達成目標。」