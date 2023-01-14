直擊／郵局大當機！民眾擠爆排到馬路上　「110家郵局無法連線」　

▲部分郵局一早連線當機，民眾大排長龍。（圖／網友Ann Chu授權提供）

記者李姿慧／台北報導

今(1/14)周六全台約有283個郵局營業，不過一早卻傳出部分郵局大當機無法機連線，有民眾直擊郵局大排長龍，民眾等郵局窗口處理業務人潮從郵局排到馬路上。對此，中華郵政證實，約110個郵局自上午9時反應無法順連線，將盡力排除恢復連線交易。

郵局一早傳出狀況，不具名員工透露，有郵局一早大當機無法連線，今天上班同事到現在都無法連線作業，一堆客人在那邊等，都年前了，還狀況百出。

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另有郵局員工透露，今郵局郵務系統沒有問題，但儲匯系統發生狀況，郵政公司之前在安控系統上進行變更，以前登入作業系統只要輸入員工編號和密碼就可以執行交易項目，變更後每台電腦裝設安控系統登入需兩層作業，繁瑣且處理速度慢，而今天發生狀況的，都是有裝安控系統的電腦。

網友Ann Chu前往郵局寄包裹，更直擊郵局排隊大排長龍，直呼「好可怕，郵局外面排了一堆人！」Ann Chu受訪時表示，部分民眾是到郵局排隊領新鈔，也有的人要匯款需要用到連線，主機當機就會影響處理和民眾排隊。

中華郵政公司表示，1月14日對外營業支局283局，其中約110局自9:00反應無法順連線，經查係因部分連線設備運作異常所致；中華郵政公司將改以離線方式對外提供服務，並盡力排除設備連線問題，儘速恢復連線交易服務。