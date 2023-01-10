春節送禮傳愛！中華郵政攜手青農推茂谷柑禮盒　每箱捐10元做公益

▲中華郵政推出台中東勢茂谷柑禮盒。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

瞄準春節送禮需求，中華郵政攜手青農推出「東勢茂谷柑禮盒」，每銷售出1箱就捐款10元捐助台中育嬰院，寒冬中送暖，目標銷售1千箱。

中華郵政發言人陳敬祥表示，中華郵政1月10日至3月23日與台中東勢青農合作推出「東勢茂谷柑禮盒」，依茂谷柑分級推出2款禮盒，每盒7台斤，27A等級每盒18至20粒，優惠價550元；25A等級每盒22至24粒，優惠價450元， 每售出1箱即捐款10元予財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院， 讓富有「大吉大利」祝福寓意的禮盒，在寒冬中注入社會愛心與暖意，春節送禮更「柑」心。

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台中東勢地區日夜溫差大，且擁有肥沃的土壤及源自雪山山脈的純淨泉水，得天獨厚環境產出全台灣最優質的茂谷柑。

▲中華郵政與台中東勢小農合作推出茂谷柑禮盒。（圖／中華郵政）

中華郵政公司攜手台中東勢2家果園青農，設計文創風格包裝禮盒、輔導安全用藥及物流配送，小農研發自製益生菌肥料，使用有益微生物菌種，農藥減量，或採自然農法栽植， 不催生催熟，茂谷柑風味獨特且帶蜂蜜韻味。

陳敬祥表示，今年預計將銷售1千箱茂谷柑，預計營收50萬元，中華郵政向來扶植在地小農，協助推廣農特產品盡心盡力，藉由多元行銷通路、綿密的配送網絡及優異的服務品質，將產品推廣至台灣各角落，民眾可至i郵購選購或洽各地郵局窗口訂購，一起做伙挺小農，做公益。

▼中華郵政發言人陳敬祥。（圖／記者李姿慧攝）