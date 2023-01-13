學測自然科解題　全中教：物理化學偏簡單「生物地科較難」





▲全國高級中等學校教育產業工會提供自然科及時試題評論。（圖／全中教提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學學測今（13日）起一連三天登場，首日第2節考自然，共有7萬4293人報考，2096人缺考，缺考率3.33%。全國高級中等學校教育產業工會（全中教）提供及時試題評論，自然科解題老師指出，物理化學偏簡單、生物地科較難，著重圖表判讀力，整體與去年難易度相當。

全中教生物科試題評論教師召集人、景美女中老師游雲霞指出，生物科及時反應諾貝爾科學時事，2022年諾貝爾醫學獎得主巴博（Svante Paabo）研究的「尼安德塔人」入題；整體試題著重圖表判讀能力、緊扣探究實作的精神，符合課程綱要且鑑別度非常高，但題目中偏難，學生要拿高分不容易。

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▼學測自然科考題。（圖／大考中心提供）

▼學測自然科考題。（圖／大考中心提供）

地科試題評論教師召集人、建國中學老師李文禮指出，今年地科考題靈活，扣合108課綱的精神，題目中偏難，多為高層次（應用、分析、綜合、評鑑）題型，考生須靈活運用物理與化學等基礎科學概念，發揮探究與實作的精神，並運用分析與統整的能力，才能選出正確答案，可鑑別出熟讀地球科學各主題並具有自然科科學素養的學生。

化學科試題評論教師召集人、師大附中老師張荊壢指出，今年考題具鑑別度，難易度中等，貝魯特硝酸銨爆炸時事入題，實驗題偏多，生物化學跨科考題也不少，試題取材範圍合宜，考生應具備理解課文觀念與知識，更要精進素養導向試題、具備圖表解析與閱讀理解能力應可取得高分。

全中教物理科試題評論教師召集人、高雄中學老師盧政良分析，今年物理科考題缺少課綱探究與實作相關試題，無素養導向的真實情境問題，且主題分布不均，整體難度中偏易，對於中上程度考生而言，物理考題較無挑戰性，但對建立學習信心會有幫助。

▼學測自然科考題。（圖／大考中心提供）

▼學測自然科考題。（圖／大考中心提供）