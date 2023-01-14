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幼兒專屬音樂會「點點音樂派對」　台中歌劇院2月魔力開趴

▲▼在台中歌劇院登場的《點點音樂派對》，是幼兒專屬音樂會。（圖／信誼基金會提供）

▲2月19日在台中歌劇院登場的《點點音樂派對》，是幼兒專屬音樂會。（圖／信誼基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

在台灣熱銷近20萬本的互動圖畫書《小黃點》，睽違8年，再次躍上國家級音樂舞台，將以《小黃點》、《點點玩聲音》兩本暢銷繪本為本，透過室內樂團、動畫、演員、說書人，和親子觀眾，一起感受閱讀與音符相遇的魔力，結合創意、聲音和肢體，台上、台下共同演出，喜歡音樂遊戲的親子，2月19日不能錯過在台中歌劇院首演的盛會。

不少家長都曾有類似困擾，帶著年齡較小孩子聽音樂會，卻因為孩子做坐不住或鬧情緒，被迫中途離場，信誼基金會張杏如董事長說，音樂會對小小孩來說，正襟危坐60分鐘是不容易的，2015年《小黃點與四季》音樂會在國家音樂廳演出後，現場很多家長來向她致謝，因為過去根本沒有專為幼兒設計演出的音樂會，孩子需要的是輕鬆、愉悅、又能互動參與的音樂遊戲。

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▲▼在台中歌劇院登場的《點點音樂派對》，是幼兒專屬音樂會。（圖／信誼基金會提供）

▲預計在台中歌劇院登場的《點點音樂派對》，將是幼兒專屬音樂會。（圖／信誼基金會提供）

這場專屬幼兒的音樂會《點點音樂派對》，將演出顏名秀的新曲《點點一起唱》、《點點序曲》，連同《點點點》三首輕快樂曲，信誼基金會指出，將由指揮家張尹芳攜手多位傑出音樂家精彩演出，並邀請被華盛頓郵報讚為「溫暖甜美令人融化的聲音」的詹喆君擔任說書人，引導親子用肢體、感官和聲響，走向音樂和繪本，體驗一場觀眾自己也參與表演的音樂會。

信誼基金會表示，多年來信誼致力於將圖畫書透過遊戲、動畫、律動、音樂、戲劇等立體化呈現，幫助孩子透過圖畫書的多樣化體驗，感受閱讀和學習的樂趣，這次首演只有二場，每場約計60分鐘，預計2月19在台中歌劇院登場，有幼兒的家庭，不要錯過把手當指揮棒、把嘴巴當樂器，指揮點點和音樂旋律共舞的體驗。

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