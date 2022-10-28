曾經全身癱瘓、手指變形　劉孟捷用生命彈琴感動樂迷

▲《劉孟捷鋼琴獨奏會》即將於11月4日至11月6日在臺中國家歌劇院與大家見面！

圖、文／臺中國家歌劇院提供

手指被裝上鋼釘，該如何繼續演奏鋼琴？享譽國際的鋼琴大師劉孟捷，曾經因一場罕見疾病，全身癱瘓、手指變形、幾乎宣判演奏生涯結束，憑藉著堅定意志通過痛苦的物理治療，重新回到舞台，11月4日至6日在臺中國家歌劇院舉辦連續3場3套曲目獨奏會，用不凡的心智，詮釋蕭邦、李斯特、拉赫瑪尼諾夫等作品。

劉孟捷年僅13歲錄取柯蒂斯音樂院，21歲成為創校最年輕的華裔教授，被譽為「國際型的鋼琴天才」，意氣風發時卻罹患了罕見的血管炎，先是手指無故緊繃，接著全身肌肉僵硬，甚至無法自己坐進計程車；遍訪中西醫都無效，2年內從70公斤體重掉到僅剩30公斤。

劉孟捷以游泳比喻重拾琴技的難度，「如果失去一隻手，雖然可以游，但已經和記憶中運動的方式不一樣，必須重新學起。」他也將疾病的痛楚化為獨特的音樂語彙，希望與樂迷分享經過生命歷練後，對於樂曲的感觸和共鳴。

「我曾經連續彈奏很多場音樂會，但我從來沒有連續彈過3場3套差異如此大的曲目。」劉孟捷說，3場獨奏會有別於今年北高獨奏會，希望帶給觀眾一種環遊世界的感受。

《劉孟捷鋼琴獨奏會》於11/4（五）19:30、11/5（六）15:30、11/6（日）15:30於臺中國家歌劇院中劇院登場，購票請洽Opentix。

