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教長領頭閱讀！頭頂王冠講故事　教導孩子健康重要性

▲▼信誼今天邀請教育部長潘文忠到現場，帶領孩子認識《胖國王》與健康的故事。（圖／信誼基金會提供）

▲教育部長潘文忠頭頂王冠，帶領孩子認識《胖國王》與健康的故事。（圖／信誼基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

一年一度的「歡樂閱讀嘉年華」今（3日）先在中正紀念堂園區登場，這場歷年規模最大的閱讀活動，今天吸引不少家長帶著小朋友到場參與，教育部長潘文忠除了主持開幕儀式，更到攤位上親自帶領孩子認識信誼出版的《胖國王》圖畫書，分享健康的故事，也讓現場小朋友獲得意外驚喜。

由教育部指導、國家圖書館主辦的「歡樂閱讀嘉年華」活動，是台灣最盛大的閱讀活動，今天先在中正紀念堂園區登場，而且首次推出兩天的精彩活動，今年150個合辦單位規劃超過250場的創意閱讀活動，規模歷年最大，潘文忠在主持開幕典禮時表示，疫情總會過去，但閱讀不能停止，而且閱讀對每一個人來說，都是非常重要養分，期盼共同創造台灣的書香社會。

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潘文忠在主持完開幕儀式後，隨即前往攤位，帶領親子閱讀信誼出版的《胖國王》圖畫書，該圖畫書主要講述國王太胖，皇后又太瘦，兩個人身體都出毛病，要怎麼做，才能擁有健康身體，潘文忠講完故事，也提醒在場小朋友要有均衡飲食才能讓身體健康。

信誼基金會表示，上午除了由潘文忠部長帶領孩子認識《胖國王》與健康的故事，今天下午《胖國王》創作者張蓬潔，也親到中正紀念堂現場接棒，在國圖帳篷「幼幼聽書趣」和親子分享她的另外2本圖畫書《蛀牙王子》和《眼鏡公主》，和孩子們一起培養健康的好習慣，現場也展示多本信誼出版的生態及環境繪本，讓親子透過閱讀反思環境永續議題。

▲▼信誼今天邀請教育部長潘文忠到現場，帶領孩子認識《胖國王》與健康的故事。（圖／信誼基金會提供）

▲▼教育部長潘文忠頭頂王冠，帶領孩子認識《胖國王》與健康的故事。（圖／信誼基金會提供）

▲▼信誼今天邀請教育部長潘文忠到現場，帶領孩子認識《胖國王》與健康的故事。（圖／信誼基金會提供）

明天（4日）活動進入第二天，信誼基金會表示，明天信誼在國家圖書館藝文中心入口外側廣場舞台區，明天上、下午將各安排二場紅龜粿叔叔王金選，帶領親子一起唱台語囡仔歌，體驗紅龜粿、指甲花等兒歌的趣味，而且參加信誼舉辦的任一場故事活動，小朋友都有機會獲得充滿童趣的神秘禮物，歡迎親子一起參與。

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