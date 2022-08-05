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父親節親子同樂　信誼推出「積木玩具國」探索中激發創意

▲▼信誼「小太陽親子館」推出「積木玩具國」遊戲專區，讓小朋友盡情玩積木。（圖／信誼基金會提供）

▲信誼「小太陽親子館」推出「積木玩具國」遊戲專區，讓小朋友盡情玩積木。（圖／信誼基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

積木是深受大小朋友喜愛的超級好玩具，可以激發出多元創意，在父親節前夕，信誼「小太陽親子館」推出「積木玩具國」遊戲專區，包括大型的「六角紙積木」、360度接頭的「喀拉磁力積木」等，提供2到6歲幼兒不同學習功能的積木，一次滿足孩子喜歡探索、挑戰的遊戲樂趣。

信誼基金會表示，「積木玩具國」遊戲專區種類多，例如大型的「六角紙積木」，可以讓孩子搬運、堆疊推倒，甚至建構出大型的互動空間，變成孩子的祕密遊戲基地，而「H型紙積木」，可直、可橫的玩創堆高、砌牆、窗花舖排等遊戲，讓孩子體驗幾何圖案的造型變化。「平衡疊石積木」每一顆木塊都有不同的切面、大小、形狀、重量，孩子可從找到平衡點中，挑戰向上疊高的平衡極限。

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▲▼信誼「小太陽親子館」推出「積木玩具國」遊戲專區，讓小朋友盡情玩積木。（圖／信誼基金會提供）

▲信誼研發設計的大型六角紙積木，用永豐餘瓦楞紙設計製作，特別適合親子一起j玩。（圖／信誼基金會提供）

此外，信誼基金會指出，還有360度接頭的「喀拉磁力積木」，可以拆解、變化出各式奇特的造型；「連連積木」用小球插入小洞中，可以串出一隻毛毛蟲，而源自中文文字的「木字積木」，讓親子一同體驗由木成林的趣味，更可挑戰金字塔、疊羅漢、牌樓等創意變化；「小木匠工作台」則是自己動手做玩具，組裝出好玩的跑車或蹺蹺板，在城市規劃的情境中，邀請小小設計師用美感和創意自己蓋一座「城市積木樂園」。

▲▼信誼「小太陽親子館」推出「積木玩具國」遊戲專區，讓小朋友盡情玩積木。（圖／信誼基金會提供）

▲信誼「小太陽親子館」推出「積木玩具國」遊戲專區，讓小朋友盡情玩積木。（圖／信誼基金會提供）

信誼基金會董事長張杏如指出，積木可拆、可裝、可破壞或重建，是最具開放性的玩具，也是激發想像力、創造力和解決問題能力最直接的遊戲，更是許多孩子在成長過程中，建立數科邏輯概念，促進肢體動作、人際互動、語言發展、藝術啟蒙的工具，英國研究更顯示，手動式的積木遊戲，對空間和形狀的刺激，更能加強幼兒二度和三度空間的思考力。

誼基金會營運長廖瑞文進一步說明，這次積木主題遊戲區，從材質、數量、空間、到建構形式的規劃，要給孩子不一樣的遊戲體驗。材質運用瓦楞紙、木塊兩種天然素材，而孩子因疫情影響，常待在受侷限的空間，親子館提供大的場地、數量多的積木，讓孩子盡情遊戲。

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