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春節花蓮旅宿不漲價！協會宣誓自律：旅客玩得安心住的放心

▲花蓮縣政府與在地旅宿協會共同宣誓，春節不漲價。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府與在地旅宿協會共同宣誓，春節不漲價。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023花蓮太平洋燈會歡樂遊，旅館民宿不漲價」，今年燈會將於1月14日開始，燈會期間正值年假，為讓民眾安心旅遊，花蓮縣政府特邀集花蓮旅宿業各公、協會與觀光協會共同宣誓旅宿不漲價保障消費者權益。

花蓮縣政府副縣長顏新章表示，春節年假花蓮向來是國人旅遊首選，縣長徐榛蔚歡迎全國民眾利用春節年假來花蓮遊玩，除了體驗花蓮縣大自然風光之外，全台最有年味的新年燈會更不容錯過，為避免部分旅宿業者於春節期間任意調漲房價損及花蓮整體觀光形象，特別邀請花蓮旅宿業五大公協會及花蓮縣觀光協會共同發表「安心遊花蓮，旅宿不漲價」的自律聲明，讓民眾在春節年假期間遊玩花蓮，可以有一個安心且難忘的旅程。

縣府消費者保護官危正美接著表示，目前旅宿業者大多在官網或訂房網上揭露房價，但業者也需要在接待櫃台標示現場房型、房價以維護非網路訂房旅客權益，若消費者有遇到房價標示不清或藉機哄抬、未依規定退費情形，可撥打「1950」消費者服務專線，並籲請旅宿業者，保障消費者旅遊訂房權益，避免衍生消費爭議，打造本縣觀光產業榮景的三贏局面。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示疫情解封後的第一個年假，遊客來花蓮遊玩很踴躍，住房率也在水準之上，雖然近年物價上漲，但維持房價穩定是安心旅遊不可缺少的一部分，會請協會會員自律；花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長張子菁呼籲所屬會員務必遵守規定，讓全台旅客來花蓮體驗觀光飯店高水準的服務品質與物超所值的安心價格，並與縣府一起為花蓮觀光加油努力；花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，為維護本縣優良觀光品質，所有公會會員一定會全力配合縣府政策，讓旅客玩得安心住的放心；花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦亦表認同並會全力配合縣府政策並周知會員；花蓮縣觀光旅遊民宿協會理事長林文松亦表示協會會員會維持住宿品質並堅持不漲價，為本縣旅遊品質盡一份心力；花蓮縣國際民宿協會理事長鄭竹雅認為，堅持不漲價讓民眾來花蓮安心遊，是身為花蓮縣觀光旅遊一份子所應盡責任。

觀光處處長張志翔說，若業者於年假期間任意漲價，經查證屬實將依發展觀光條例裁罰標準進行裁罰，請業者自律並請縣內旅宿業公、協會向會員宣導；旅宿業依法訂定房價並報請縣府備查後，即為對外銷售的房價，民眾可以在「台灣旅宿網」網站查詢到業者房間的定價，若是業者收取房價超過定價，則屬漲價行為，消費者可以向縣府檢舉。希望民眾來花蓮體驗優美的自然風光之餘，同時讓花蓮優良的住宿品質及安全的住宿環境給國人留下一個難忘的的回憶。

住宿是旅遊規劃中最重要的一環，也是旅遊消費的主要支出之一，遊客對於房價的穩定及接受度甚至足以影響整個旅程的心情，所以業者千萬不得因春節年假期間而任意調高房價，影響本縣觀光形象，觀光處將不定期蒐集查察業者房價，如發現有哄抬房價情形，將依法裁罰，以確保房價維持在合理的市場機制範圍，共同維護花蓮的旅宿品質。

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