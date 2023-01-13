趙怡翔公布北市10大危險路段　蔣萬安：已針對主要道路完成鋪設

▲台北市議員趙怡翔。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨議員趙怡翔13日召開記者會，公布台北市10大危險路段，質疑這些車禍事故率不減反增、持續惡化，並指出市長蔣萬安視察路平專案沒有對症下藥。對此，蔣萬安回應，趙怡翔的統計數據可能是針對去年，市府從上周開始就針對主要道路，完成重新鋪設。

蔣萬安表示，台北市巷弄被批評行人地獄，甚至登上國際媒體，看到這消息後馬上請相關局處，特別是交通局，趕快就這些路段進行改善。蔣還秀出照片，強調上星期已經進行改善，原本是綠色人行標線，轉彎時碰到機車停車，後來馬上進行積極溝通協調，現在是完整的綠色人行標線了。

蔣萬安說，接下來會對於不只人行道，還有交通道路盤點相關缺失、進行改善，希望還給用路人一個安全舒適的用路環境。

媒體追問，綠色人行道是否仍會是施政重點？蔣萬安同意，強調這都在整體交通改善方案內容當中，希望能夠讓用路人安全最重要。

至於民進黨議員趙怡翔稱10大肇事路口，質疑路平專案沒對症下藥，蔣萬安笑說，議員的統計數據可能是針對去年，其實在上周開始針對主要道路，包括松江路、信義路、松山路等，目前都完成重新鋪設。

蔣萬安說，臉書還有很多朋友傳來的肯定訊息，過去騎車都提心吊膽，現在都感到非常平穩、安全、舒適，且市容也有改善；蔣說，目前規劃年前完成3個路段，過年後會完成另外3個路段，預計228前完工。