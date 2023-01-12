「兔來萬安」春聯惹議　王世堅酸：建議蔣萬安在北市府立銅像

記者江采蓁／綜合報導

台北市政府今年印製20萬份「兔來萬安」春聯，但因將台北市長蔣萬安的名字當吉祥話，引發爭議。台北市議員王世堅今（12）日就大酸，蔣萬安這個舉動頗有他們「父祖輩之風」，前總統蔣介石之前也是到處題詞、題字，他建議，蔣萬安可以在北市政府立一尊「蔣萬安銅像」供市民崇拜。

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

王世堅表示，台北市政府印製20萬份「兔來萬安」春聯提供市民索取，他認為，如果是蔣萬安個人的競選小物，個人經費下去印製，愛怎麼印都沒關係，但他強調「這是公帑」，民政局依每年往例，台北市長要發的春聯，「希望不要把個人偶像包裝含在裡面。」

王世堅提到，歷年來很少有市長直接用自己名字偶像化做法，印到春聯上，他大酸，蔣萬安這個舉動頗有他們「父祖輩之風」，他指出，以前蔣介石也是到處題詞、題字，包括「勿忘在莒」以及騎著馬的雕像，他再酸，蔣萬安重振蔣家威風，只差還沒鍍上銅像，所以，他建議，蔣萬安可以在北市政府一樓大廳立一尊「蔣萬安銅像」供市民崇拜。

針對「兔來萬安」的爭議，蔣萬安表示，自己的名字因為諧音關係，本來就會做很多運用，他也特別請市府團隊更加謹慎。據了解，他今日已提醒各局處，未來別再用名字做文宣，「嚴禁馬屁文化」。