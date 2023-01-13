「車站借錢哥」恐怖升級！收女義助5萬竟還性騷　3女慘受害

▲詹姓借錢哥涉猥褻、性騷落單女子被拘提到案。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民／台北報導

詐欺慣犯詹姓男子化身「車站借錢哥」，屢以阿嬤過世、父親中風、錢包掉了等藉口裝可憐，涉隨機騙取8位路人借他2000元到5萬元，事後被催討卻毀諾不還，期間詹男惡行升級，另涉熊抱、偷摸3位落單女子，詹男被拘提到案羈押至今，台北地院審結，依詐欺取財、強制猥褻、性騷擾等罪，將詹男判刑2年6月與拘役60天，其中1年徒刑不得易科罰金，可上訴。

現年32歲的詹男有多項詐欺前科，他從2010年起不時在台北車站出沒，徘徊自動售票機附近隨機攔下年輕旅客，藉口阿嬤過世要趕回南部奔喪，或父親中風急需回家照顧，但錢包遺失或身上現金不夠買車票，裝可憐拜託對方借錢應急，並留下聯絡方式保證歸還。

受害人因為同情或不耐被糾纏耽誤時間，分別給詹男幾百元或幾千元了事，但有人不滿詹男毀諾賴帳還失聯，報警提告，詹男被判刑定讞入監，前年(2021年)2月出獄後，不久又故技重施，行騙地點也擴及北市市府轉運站、新北板橋車站等處，因而被稱為「車站借錢哥」。

詹男為避人耳目，甚至戴假髮男扮女裝變成「借錢姊」，不料他除涉嫌騙錢，竟還起淫念，去年(2022年)1月與3月間，他分別在台北車站與板橋車站各熊抱、性騷共3位落單女子，檢警獲報查出是詹男所為、「借錢姊」也是他喬裝，去年4月緊急拘提詹男到案，以犯罪嫌疑重大、有反覆實施同一犯罪之虞聲請羈押獲准，並迅速起訴詹男。

北院審理認定，詹男本案共詐騙8位受害人各2000元到5萬元，其中1位女子不但受騙5萬元，還遭詹男性騷擾，另有2位女子遭詹男強制猥褻，還有1位受害人拒給錢而遭詹男嗆聲，據此依詐欺取財、強制猥褻、性騷擾與恐嚇危害安全等罪，判詹男1年徒刑、不得易科罰金，另1年6月徒刑與拘役60天，得易科罰金共60.5萬元，可上訴。

詹男被起訴後繼續羈押至今，他央求交保，聲稱已徹底反省自己，願向受害人道歉和解，家中有重病長者需要他照顧，家人願為他支付保釋金。法官認為詹男在大眾運輸場所對不特定女子猥褻性騷，對社會治安危害影響甚鉅，為確保後續訴訟程序進行與將來執行刑罰，不准詹男交保，詹男延長羈押期限將在本月(1月)20日到期。