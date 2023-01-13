　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「車站借錢哥」恐怖升級！收女義助5萬竟還性騷　3女慘受害

詹姓借錢哥又在北車出沒，向女子借錢後當場被警方查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詹姓借錢哥涉猥褻、性騷落單女子被拘提到案。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民／台北報導

詐欺慣犯詹姓男子化身「車站借錢哥」，屢以阿嬤過世、父親中風、錢包掉了等藉口裝可憐，涉隨機騙取8位路人借他2000元到5萬元，事後被催討卻毀諾不還，期間詹男惡行升級，另涉熊抱、偷摸3位落單女子，詹男被拘提到案羈押至今，台北地院審結，依詐欺取財、強制猥褻、性騷擾等罪，將詹男判刑2年6月與拘役60天，其中1年徒刑不得易科罰金，可上訴。

現年32歲的詹男有多項詐欺前科，他從2010年起不時在台北車站出沒，徘徊自動售票機附近隨機攔下年輕旅客，藉口阿嬤過世要趕回南部奔喪，或父親中風急需回家照顧，但錢包遺失或身上現金不夠買車票，裝可憐拜託對方借錢應急，並留下聯絡方式保證歸還。

受害人因為同情或不耐被糾纏耽誤時間，分別給詹男幾百元或幾千元了事，但有人不滿詹男毀諾賴帳還失聯，報警提告，詹男被判刑定讞入監，前年(2021年)2月出獄後，不久又故技重施，行騙地點也擴及北市市府轉運站、新北板橋車站等處，因而被稱為「車站借錢哥」。

詹男為避人耳目，甚至戴假髮男扮女裝變成「借錢姊」，不料他除涉嫌騙錢，竟還起淫念，去年(2022年)1月與3月間，他分別在台北車站與板橋車站各熊抱、性騷共3位落單女子，檢警獲報查出是詹男所為、「借錢姊」也是他喬裝，去年4月緊急拘提詹男到案，以犯罪嫌疑重大、有反覆實施同一犯罪之虞聲請羈押獲准，並迅速起訴詹男。

北院審理認定，詹男本案共詐騙8位受害人各2000元到5萬元，其中1位女子不但受騙5萬元，還遭詹男性騷擾，另有2位女子遭詹男強制猥褻，還有1位受害人拒給錢而遭詹男嗆聲，據此依詐欺取財、強制猥褻、性騷擾與恐嚇危害安全等罪，判詹男1年徒刑、不得易科罰金，另1年6月徒刑與拘役60天，得易科罰金共60.5萬元，可上訴。

詹男被起訴後繼續羈押至今，他央求交保，聲稱已徹底反省自己，願向受害人道歉和解，家中有重病長者需要他照顧，家人願為他支付保釋金。法官認為詹男在大眾運輸場所對不特定女子猥褻性騷，對社會治安危害影響甚鉅，為確保後續訴訟程序進行與將來執行刑罰，不准詹男交保，詹男延長羈押期限將在本月(1月)20日到期。

ET快訊
快訊／有感搖晃！23:02發生規模4.9地震
超冤！E奶網紅遭控「跨境運大麻」命喪加國　刑事局認錯了
快訊／許維恩懷孕了！　公開「寶寶心跳聲」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「八八會館」調查結果出爐　女檢察官為卸責…竟要學妹改證詞

「車站借錢哥」恐怖升級！收女義助5萬竟還性騷　3女慘受害

露營業者賄賂包工程　竹縣議員遭大規模搜索！50萬交保限住居

「還願男」又來了！鹿港2宮廟遭埋生雞頭　警火速逮人送辦

快訊／警政署公布高階警官涉足「88會所」懲處　北市分局長遭記過調地

苗栗通霄工廠「貨車火燒車」　一次2台車起火

「有人要害我」男子跳下中彰大橋　警消搜救1hr奇蹟生還

超冤！E奶網紅遭控「跨境運大麻8公斤」命喪加國　刑事局認錯了

淫狼翻窗爬進屋！單親媽遭毆爆血險被硬上　竟是社區保全盯上她

25歲警臉遭刺！包紮成木乃伊畫面曝　侯友宜急託整形醫幫治

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

開客戶600萬轎車撞安全島　掛牌才10天...車廠員工賠慘

高嘉瑜被民進黨員嗆下台　回憶遭圍剿：場面很震撼

天黑駕駛尿急停路邊小解　騎士撞小貨車頭臉重創亡

鐵肺女拿麥試音展歌喉　飆唱《多遠都要在一起》

屁孩鞭炮扔水溝炸出火焰　人孔蓋瞬間噴飛砸中車輛

「八八會館」調查結果出爐　女檢察官為卸責…竟要學妹改證詞

「車站借錢哥」恐怖升級！收女義助5萬竟還性騷　3女慘受害

露營業者賄賂包工程　竹縣議員遭大規模搜索！50萬交保限住居

「還願男」又來了！鹿港2宮廟遭埋生雞頭　警火速逮人送辦

快訊／警政署公布高階警官涉足「88會所」懲處　北市分局長遭記過調地

苗栗通霄工廠「貨車火燒車」　一次2台車起火

「有人要害我」男子跳下中彰大橋　警消搜救1hr奇蹟生還

超冤！E奶網紅遭控「跨境運大麻8公斤」命喪加國　刑事局認錯了

淫狼翻窗爬進屋！單親媽遭毆爆血險被硬上　竟是社區保全盯上她

25歲警臉遭刺！包紮成木乃伊畫面曝　侯友宜急託整形醫幫治

日駐澳大使：台灣至關重要　不能讓中國主宰亞太

快訊／高雄鋼鐵人半夜又發第二次聲明　這次有三峽分局證明清白

標本不再塵封暗室！　生態達人陳仰聖遺作昆蟲標本捐贈台塑

桃園捷運綠線高架段　南崁路富國長興路口行穿線劃設完成

統神組HPS戰隊瞄準太平洋PCS賽區　攜手弘光簽備忘錄

大掃除迎兔年　桃園市112年度環境清潔週14日起跑

北台春節賞梅景點　2023角板山梅花季開始了

普丁盟友俄下議院議長提議　沒收海外反戰俄人資產

北榮桃園分院提供高齡患者　最優質的全方位醫療照護

免出國！　快來桃園青埔Xpark體驗日式傳統新年

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

社會熱門新聞

E奶網紅遭控運大麻死於加國　刑事局認錯了

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

600萬BMW M3卡安全島　修車廠員工慘了

八八會館案　女檢竟要學妹改證詞

車站借錢哥恐怖升級　收女5萬還性騷

館長遭槍擊案定讞　寶和會主謀重判16年

還願男又來了！鹿港2宮廟遭埋生雞頭

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

「XD」偽鈔來源曝！工人網路買的　找8屁孩夜市洗錢

阿嬤驟逝留「8KG肥鵝子」鄰憂成食物…結局曝

快訊／警政署公布「88會所懲處」

25歲警臉遭刺　包紮成木乃伊畫面曝光

即／「千萬小牛」北宜跑到一半燒成火球

台南議長賄選案　李文俊羈押禁見

更多熱門

相關新聞

女網紅被變態男攻擊　射嘉明在腿上

女網紅被變態男攻擊　射嘉明在腿上

巴西20歲女網紅妮娜(Nina Tobal)近來自爆，她大白天走在熱鬧的街上時，竟然遭變態男子尾隨，對方抓住她後掏出生殖器，在面前不斷摩擦最後還射在她褲子上，令她感覺受到侵犯、十分噁心，提醒所有女性走在街上時，隨時都要注意自身安全。

原能會主委涉性騷遭拔官　法界批司法院不辦法官性侵案

原能會主委涉性騷遭拔官　法界批司法院不辦法官性侵案

友邀烤肉竟對6歲女童強制猥褻　色男下場慘

友邀烤肉竟對6歲女童強制猥褻　色男下場慘

謝曉星曾問女部屬「為何穿長褲？」　她痛批：噁男！

謝曉星曾問女部屬「為何穿長褲？」　她痛批：噁男！

教會長老到她家開A網！女童慘遭熊抱摸下體

教會長老到她家開A網！女童慘遭熊抱摸下體

關鍵字：

詐欺慣犯借錢哥台北車站男扮女裝強制猥褻性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許維恩懷孕了！公開「寶寶心跳聲」

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

2周沒大便！她「一脫嚇跑男友」　醫嘆：要切剩20公分

即／台灣東部海域23:02發生規模4.9地震

IT公司辦尾牙　員工「喝到掛掉」

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

E奶網紅遭控運大麻死於加國　刑事局認錯了

繼母怒嗆！女笑回「房子是我的」讓她閉嘴

住旅館偷拍A片慘了　女優扭腰床照流出

嫌太吵「關隔壁床氧氣機」害命　73歲婦入獄

「糞管在客廳上面」他交屋前一刻崩潰了！內行臉垮

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

王中平、余皓然校花女兒休學原因曝光

限時3天！超商美式「買1送1」爽喝

更多

最夯影音

更多
藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」
調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面