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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝衣鳳認春節前發6000幾乎不可能　曾銘宗：若綠上月配合藍就可

▲國民黨團召開「112年度中央政府總預算立場說明」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團13日黨團大會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院本會期延會至今（13日），國民黨團主張先審攸關普發6000元現金的特別預算，而未簽署112年度中央政府總預算案朝野協商結論，因此，立法院長游錫堃上午10時召集黨團協商，討論是否要延會。國民黨團首席副書記長謝衣鳳直言，期限內要通過特別預算條例幾乎不可能，但是不是朝野有辦法、有效率共同審理有疑義部分。國民黨團總召曾銘宗稍早則說，假設民進黨團配合國民黨團一個月前的呼籲，農曆年前就可以發現金。

國民黨團13日上午9時召開黨團大會，研商112年度中央政府總預算。會後，曾銘宗強調，國民黨團主張先審特別條例加預算，去年中央政府總預算案１月28日通過，前年則是1月29日通過，假設本月底或1月20日前完成三讀，跟近年比，沒有比較慢，呼籲民進黨團不要抹黑國民黨團。

黨團書記長李德維說，民進黨團總召柯建銘今天的發言，證明民進黨團並沒有真心誠意想趕快通過特別條例，盡快還稅於民，而是從一開始就認為反正現在發不了，就想延遲，卻把大帽子扣到國民黨團頭上，太過政治化。

謝衣鳳指出，行政院送立法院的特別條例預算案不只有發現金部分，3800億元中有1000億元包裹勞健保跟台電弭平虧損等建議，朝野對此有共識，但對另外1000億元提供經濟、社會韌性部分，朝野並沒有共同討論。

謝衣鳳強調，如果國民黨團要求延會19日，有絕對正當性；今年總預算案增加3000億元，特別預算又3800億，須要嚴格審查內容有無重複，因此國民黨團有具體延會理由，希望朝野共同支持，畢竟這是人民納稅錢，希望各黨團嚴格審查，過年前完成，年後讓行政單位，盡速完善規劃發放流程，發放完畢。

對於謝衣鳳的發言，媒體詢問是否代表年前發現金不可能？曾銘宗說，朝野會進行協商，確定延會議程，國民黨團主張先審特別條例，審完後，呼籲行政院趕快做好籌編，趕快送進立法院，必要的時候國民黨團過年期間願意奉陪。

曾銘宗也說，假設民進黨團配合國民黨團一個月前的呼籲，「還有我們提出的特別條例」，農曆年前就可以發現金，但民進黨團就是不願意，民進黨團要的是拚政治。

稍早謝衣鳳在朝野黨團協商中也表示，「我也知道要通過這個特別預算條例，要在這個期限內非常困難，幾乎是不可能的任務」，但是不是朝野有辦法、有效率共同審理有疑義部分，「我們都願意接受你們3800億了，不然你們就退回來，審我們發現金的特別條例，更快。」

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