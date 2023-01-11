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連續7年全國唯一！基隆藝術劇場初體驗　謝國樑伴大班幼童看劇

▲基隆藝術劇場初體驗 謝國樑伴大班幼兒看劇。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆藝術劇場初體驗，市長謝國樑伴大班幼兒看劇。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市政府今（11日）起連續三天，舉行共五場次「大班幼兒藝術劇場體驗」活動，首日由市長謝國樑陪同全市公私立大班幼兒和伊甸基金會的早療小朋友，一起進到基隆表演藝術中心全新裝修的演藝廳，體驗由蘋果劇團演出《黃金海底城》，共計3200多名幼兒及教師與家長入場，共度美好的藝文時光。

謝國樑表示，基隆是一個與海洋息息相關的城市，從小就教導孩子認識海洋並愛護海洋，同時秉持多年來對藝術平權的堅持，在孩子的劇場體驗中更融入了海洋教育，今年的劇場體驗持續邀請伊甸基金會的早療小朋友一同觀賞，也讓基隆的大班幼兒生擁有最美好的共同回憶。

▲基隆藝術劇場初體驗 謝國樑伴大班幼兒看劇。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲大班幼兒觀賞劇團表演活動已邁入第七年。

教育處表示，規劃大班幼兒進入演藝廳，觀賞劇團表演活動已邁入第七年，此次兒童劇團表演劇目《黃金海底城》，講述油怪污染美麗的海底城堡，唯有靠著人類幫助清理垃圾，才能恢復海洋原來的乾淨與美好。

劇團今天演出現場，除了華麗繽紛的背景，劇中演員扮演海底生物和油怪對抗拯救海底城的緊張劇情，讓小朋友們看得目不轉睛，當2米高的大章魚出現時，更是讓孩子驚呼連連，彷彿身歷海底世界與海洋動物共同冒險。

▲基隆藝術劇場初體驗 謝國樑伴大班幼兒看劇。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蘋果劇團演出《黃金海底城》。

此外，教育處還在活動進行前，讓所有參與活動的園所教師一起看劇前的「教育研習」，分享觀戲前、中、後如何延伸教學，劇前運用繪本與影片和孩子們講述海洋現況，在觀賞後則是鼓勵小朋友一起討論，分享彼此的發現和收穫，進而了解保護海洋的重要性，要讓戲劇不只是60分鐘的演出，更是一場幼兒的海洋融入式快樂學習經驗。

▲基隆藝術劇場初體驗 謝國樑伴大班幼兒看劇。（圖／記者郭世賢翻攝）

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